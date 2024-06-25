Армія Росії вдарила дронами по Нікополю та Марганецькій громаді
Київ • УНН
Російська армія завдає ударів безпілотниками по громадах Нікополя та Марганця, поранивши 71-річну жінку та пошкодивши інфраструктуру і приватні будинки.
Ніч у Дніпропетровській області минула без ворожих обстрілів. Вранці ж агресор знову вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді дронами-камікадзе. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лиак, передає УНН.
Деталі
За його даними, люди вціліли. Пошкоджена інфраструктура. Понівечений легковик.
Доповнення
За уточненою інформацією, через атаку, яка сталася ввечері, поранена 71-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. Таким чином, вчора у районі – четверо постраждалих.
Побиті також ще 2 приватні будинки. Зачепило авто.
У Дніпропетровській області через ворожі обстріли поранено жінку, пошкоджено інфраструктуру 24.06.24, 07:48 • 24404 перегляди