Армия рф за сутки потеряла еще 1420 военных и самолет – Генштаб
Киев • УНН
За сутки российская армия потеряла около 1420 военных, самолет, три танка и 85 артиллерийских систем. Общие потери рф с начала вторжения достигли 1 427 410 человек.
Российские войска за минувшие сутки потеряли около 1420 военнослужащих, самолет, три танка и 85 артиллерийских систем. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери российской армии ориентировочно достигли 1 427 410 военных. Также Силы обороны Украины уничтожили 12 151 танк, 24 956 боевых бронированных машин, 46 169 артиллерийских систем, 1 946 реактивных систем залпового огня и 1 502 средства противовоздушной обороны.
Кроме того, Россия потеряла 438 самолетов, 354 вертолета, 414 798 беспилотников оперативно-тактического уровня, 4 914 крылатых ракет, 34 корабля и катера, две подводные лодки, 121 742 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 4 428 единиц специальной техники, а также 1 943 наземных робототехнических комплекса.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что приведенные данные уточняются.
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