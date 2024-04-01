Армия рф с начала года выпустила в направлении Киева более 180 ракет и "шахедов" - КГВА

С начала 2024 года россия применила в направлении Киева более 180 средств поражения. В частности, за три месяца столицу атаковали 5 гиперзвуковых ракет "Циркон", 11 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 6 баллистических ракет "Искандер". Об этом в понедельник сообщили в КГВА, передает УНН.

Как сообщается, враг систематически атакует ударными дронами и ракетами различных типов и модификаций. С 01.01. 2024 до 01.04.2024 в направлении Киева россияне применили более 180 средств поражения.

Из них:

- 5 единиц 3М22 "Циркон";

- 11 единиц Х-47М2 "Кинжал";

- 6 единиц Искандер-М;

- 3 единицы Х-69;

- 1 единица "Калибр";

- 113 единиц Х-101;

- 48 ударных БпЛА типа "Shahed".

В КГВА указали, что было невероятно трудно, но Киев выдержал эти удары.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз после проведенных исследований первыми официально сообщили, что 7 февраля во время удара по Украине рф применила ракеты "Циркон".

"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона".

Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - сообщил ранее директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Впоследствии Рувин уточнил, что в небе над Киевщиной были сбиты два "Циркона". Ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.

"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - рассказал Рувин.

Проанализировав информацию КНИИСЭ, разведка Великобритании предположила, что для запуска "Циркона" по Украине рф могла использовать наземный комплекс береговой обороны К-300.