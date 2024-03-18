Армия рф 15 раз обстреляла жилой сектор Донетчины: враг ударял ракетами и 500-килограммовыми авиабомбами

17 марта российские оккупанты атаковали 9 населенных пунктов Донецкой области, 15 раз обстреляли жилой сектор области. В частности, враг применял ракеты "С-300" и авиабомбы "КАБ-500". Два человека получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

За минувшие сутки российские войска нанесли 1609 ударов по области, из них 15 - по жилому сектору - говорится в сообщении полиции.

Вражеские снаряды попали в городах Горняк, Красногоровка, Мирноград, поселках Очеретино, Цукурино, селах Калиновое, Новоселовка Первая, Соловьево и Шахтерское.

Как сообщается, в результате российских атак повреждено 58 гражданских объектов, среди них - 34 жилых дома, амбулатория, птицефабрика, учебное заведение, общежитие, админздания, дом культуры, магазины, автомобили.

Две авиабомбы "КАБ-500" россия сбросила на Шахтерское Волновахского района - разрушениям подверглись три админздания, 16 частных домов, линия электропередач.

Авиаударом по Очеретино враг повредил админздание и многоквартирный дом.

В Красногоровке 500-килограммовая авиабомба попала в многоквартирный дом.

Мирноград россияне обстреляли тремя ракетами "С-300" - ранены двое мирных жителей, повреждены 8 многоквартирных домов и социальная инфраструктура - рассказали в полиции.

Еще три ракеты "С-300" попали по Цукурино - пострадало сельскохозяйственное предприятие.

Также, в результате артиллерийских обстрелов в Горняке повреждены 4 многоквартирных дома, хозяйственные постройки, гараж, автомобиль, в Калиновом - три частных дома, в Соловьево - один дом.

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