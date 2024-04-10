"Армия дронов" за неделю ликвидировала почти сотню орудий и десятки танков

В течение прошлой недели, ударные подразделения "Армии дронов" ликвидировали почти 100 орудий и 86 боевых бронированных машин россиян. Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Ударные подразделения БпЛА, которые обеспечивает "птичками" Армия дронов, еженедельно поражают российскую технику на миллионы долларов - заявил глава Минцифры.

В частности, на прошлой неделе "Армия дронов" ликвидировала

30 танков;

86 боевых бронированных машин;

16 САУ;

98 пушек;

6 единиц ПВО;

113 грузовиков;

11 единиц радиотехнического оборудования;

153 опорных пункта;

11 складов с БК и топливом;

180 оккупантов;

10 РСЗО;

6 минометов/ПТКР/пулеметов

Дополнение

Отмечается, что в отчет вошли данные роты НГУ, подразделения СБУ, 15 рот ВСУ и 1 подразделения Госспецсвязи. Все подразделения предоставили видеоподтверждение ликвидации целей.

Напомним

Украинские спецназовцы с помощью ударного беспилотника уничтожили российскую машину из комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" в Донецкой области.