армейцы рф обстреляли Херсонщину ракетами и дронами: есть повреждения, ранены два человека

Российские захватчики обстреляли 15 населенных пунктов в Херсонской области. Из-за этих атак ранены двое гражданских, есть многочисленные разрушения. О ситуации в регионе сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Садовое, Тягинку, Инженерное, Михайловку, Берислав, Кизомыс, Золотую Балку, Понятовку, Станислав, Шляховое, Осокоровку, Львовское, Белозерку и город Херсон. ... Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения. - написал Прокудин.

Детали

Согласно отчету Прокудина армейцы рф целились ракетами по Бериславскому району. А ударные дроны типа "Shahed-131/136" направили на жилые кварталы Херсонского района.

Из-за этих атак повреждены 2 многоэтажки и 21 частный дом. Кроме того, снаряды россиян попали в учебное заведение, по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также понизили складское помещение.

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