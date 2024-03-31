Ночная атака: рф ударила по Одесской и Херсонской области, ПВО уничтожила все 8 БпЛА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  160309 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  150052 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  152309 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  310923 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  137122 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134903 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153888 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143272 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145409 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153454 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  310923 просмотра
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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  666061 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 17:18  •  623129 просмотра

Ночная атака: рф ударила по Одесской и Херсонской области, ПВО уничтожила все 8 БпЛА

российские войска осуществили ракетные и беспилотные атаки на юг Украины, но все 8 беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Война •   •  4716 просмотра
Ночная атака: рф ударила по Одесской и Херсонской области, ПВО уничтожила все 8 БпЛА

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с северо-востока

Воздушные Силы информируют о возможной атаке баллистическими ракетами с северо-востока.

Война •   •  11135 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с северо-востока

Канада представляет план бесплатной фармацевтической помощи по контрацептивам и лекарствам от диабета

Правительство Канады объявило о планах обеспечить бесплатный доступ к контрацептивам и лекарствам от диабета для миллионов канадцев в рамках первого этапа национальной инициативы по универсальной фармацевтической помощи.

политика •   •  13600 просмотра
Канада представляет план бесплатной фармацевтической помощи по контрацептивам и лекарствам от диабета

Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

Вооруженные Силы Польши активизировали авиацию для контроля воздушного пространства в связи с усилением российской авиации и ракетных ударов по Украине, обеспечивая безопасность польского воздушного пространства.

Война •   •  16794 просмотра
Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

На Львовщине слышны свисты пролета ракеты

Над Львовской областью Украины ракета, о чем сообщил председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, который призвал людей не снимать это на видео.

Общество •   •  31911 просмотра
На Львовщине слышны свисты пролета ракеты

День Эйфелевой башни, Католическая Пасха. Что еще можно отметить 31 марта

Сегодня, 31 марта, все желающие могут присоединиться к празднованию события, посвященного одной из самых выдающихся туристических достопримечательностей современности и сооружению, ставшему олицетворением гениальности архитектурной и инженерной мысли - Дню Эйфелевой башни.

УНН Lite •   •  28792 просмотра
День Эйфелевой башни, Католическая Пасха. Что еще можно отметить 31 марта

Маск: рф захватит больше территории в Украине до Днепра. Если война будет продолжаться - Одесса тоже упадет

Илон Маск считает, что рф захватит больше территории в Украине, пока не дойдет до Днепра, а Одесса может упасть, если война продлится достаточно долго, поэтому он рекомендует решить конфликт путем переговоров.

Война •   •  30668 просмотра
Маск: рф захватит больше территории в Украине до Днепра. Если война будет продолжаться - Одесса тоже упадет

Враг запустил ракеты в сторону Киева

Ракеты движутся в направлении Киева, по данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые проинформировали людей не игнорировать предупреждения о воздушной атаке.

Война •   •  40732 просмотра
Враг запустил ракеты в сторону Киева

Эрдоган и Имамоглу ведут ожесточенную борьбу за контроль над Стамбулом

На муниципальных выборах в Турции в воскресенье президент Эрдоган и его главный оппонент Имамоглу будут соревноваться за контроль над стратегически важным городом Стамбулом.

политика •   •  37437 просмотра
Эрдоган и Имамоглу ведут ожесточенную борьбу за контроль над Стамбулом

Ту-95МС пускают ракеты: Киев и несколько областей находятся под масштабной воздушной тревогой

Пуски ракет с российских самолетов Ту-95МС вызвали воздушную тревогу в Киеве и нескольких регионах Украины.

Война •   •  38430 просмотра
Ту-95МС пускают ракеты: Киев и несколько областей находятся под масштабной воздушной тревогой