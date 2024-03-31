Ночная атака: рф ударила по Одесской и Херсонской области, ПВО уничтожила все 8 БпЛА

Сегодня вражеские силы били ракетами и БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам Украины. Силам противовоздушной обороны удалось сбить все 8 дронов. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

По информации, во время ночной очередной атаки российских террористических войск в южных регионах Украины враг использовал несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-131/136", направленных на энергетическую инфраструктуру Одесской области и агропромышленные объекты Херсонщины.

Силам противовоздушной обороны удалось обеспечить эффективную защиту, устранив угрозу после около 2 часов боевых действий.

В результате, все 8 дронов были сбиты.

Однако, падение обломков одного из сбитых дронов вызвало пожар на энергетическом объекте, что привело к временному обесточиванию нескольких населенных пунктов Одесской области. Несмотря на это, никто из местных жителей не пострадал, а пожар удалось ликвидировать. Сейчас ведутся восстановительные работы.

На Херсонщине, параллельно с дроновой атакой, враг использовал баллистику и управляемые авиационные ракеты, направленные на законсервированное агропредприятие. К счастью, ни один человек не пострадал.

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