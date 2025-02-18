Американский авианосец получил повреждения после столкновения возле Суэцкого канала

Авианосец «USS Harry S. Truman» получил видимые повреждения в результате столкновения в Средиземном море. Он столкнулся с торговым судном Besiktas-M накануне. Пишет УНН со ссылкой на ABC News.

В Средиземном море произошло столкновение, в результате которого американский авианосец получил значительные повреждения. Инцидент произошел вечером в районе Порт-Саида, Египет, в Средиземном море.

Авианосец класса «Нимиц» USS Harry S. Truman (CVN 75) столкнулся с торговым судном Besiktas-M примерно в 23:46 по местному времени 12 февраля, находясь в районе Порт-Саида, Египет, в Средиземном море - говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

Оценка ВМС США обнаружила повреждения двух складских помещений на борту корабля, а также помещения для технического обслуживания, помещения для обработки линий, внешней платформы и фантропа.

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Американский чиновник подтвердил, что столкновение произошло, когда авианосец вышел из Порт-Саида, ожидая входа в Суэцкий канал для транзита обратно в Красное море.

Столкновение было редким случаем столкновения двух крупных судов: 100 000-тонный авианосец столкнулся с 53 000-тонным торговым судном Besiktas-M, грузовым судном под панамским флагом.

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