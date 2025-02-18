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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
17:15 • 37919 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
15:01 • 70766 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
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Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
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В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
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В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

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Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американский авианосец получил повреждения после столкновения возле Суэцкого канала

Американский авианосец получил повреждения после столкновения возле Суэцкого канала

Киев  •  УНН

 • 14034 просмотра

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Авианосец USS Harry S. Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M возле Порт-Саида в Средиземном море. В результате инцидента повреждены несколько помещений на борту американского корабля.

Авианосец «USS Harry S. Truman» получил видимые повреждения в результате столкновения в Средиземном море. Он столкнулся с торговым судном Besiktas-M  накануне. Пишет УНН со ссылкой на ABC News.

В Средиземном море произошло столкновение, в результате которого американский авианосец получил значительные повреждения. Инцидент произошел вечером в районе Порт-Саида, Египет, в Средиземном море.

Авианосец класса «Нимиц» USS Harry S. Truman (CVN 75) столкнулся с торговым судном Besiktas-M примерно в 23:46 по местному времени 12 февраля, находясь в районе Порт-Саида, Египет, в Средиземном море

- говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

Оценка ВМС США обнаружила повреждения двух складских помещений на борту корабля, а также помещения для технического обслуживания, помещения для обработки линий, внешней платформы и фантропа. 

Судан заявил об актуальности соглашения о российской военной базе на Красном море13.02.25, 09:59 • 24812 просмотров

Американский чиновник подтвердил, что столкновение произошло, когда авианосец вышел из Порт-Саида, ожидая входа в Суэцкий канал для транзита обратно в Красное море.

Столкновение было редким случаем столкновения двух крупных судов: 100 000-тонный авианосец столкнулся с 53 000-тонным торговым судном Besiktas-M, грузовым судном под панамским флагом.

россия вернула корабли с "Калибрами" в Черное и Средиземное моря17.02.25, 06:49 • 31204 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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