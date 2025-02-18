Американський авіаносець зазнав пошкоджень після зіткнення біля Суецького каналу

Авіаносець "USS Harry S. Truman" зазнав видимих пошкоджень унаслідок зіткнення в Середземному морі. Він зіткнувся з торговим судном Besiktas-M напередодні. Пише УНН із посиланням на ABC News.

У Середземному морі сталося зіткнення, внаслідок якого американський авіаносець зазнав значних пошкоджень. Інцидент відбувся ввечері в районі Порт-Саїда, Єгипет, в Середземному морі.

Авіаносець класу "Німіц" USS Harry S. Truman (CVN 75) зіткнувся з торговим судном Besiktas-M приблизно об 23:46 за місцевим часом 12 лютого, перебуваючи в районі Порт-Саїда, Єгипет, в Середземному морі - йдеться в заяві Шостого флоту ВМС США.

Оцінка ВМС США виявила пошкодження двох складських приміщень на борту корабля, а також приміщення для технічного обслуговування, приміщення для обробки ліній, зовнішньої платформи і фантропа.

Судан заявив про актуальність угоди про російську військову базу на Червоному морі

Американський чиновник підтвердив, що зіткнення сталося, коли авіаносець вийшов з Порт-Саїда, очікуючи на вхід у Суецький канал для транзиту назад у Червоне море.

Зіткнення було рідкісним випадком зіткнення двох великих суден: 100 000-тонний авіаносець зіткнувся з 53 000-тонним торговельним судном Besiktas-M, вантажним судном під панамським прапором.

росія повернула кораблі з "Калібрами" у Чорне та Середземне моря