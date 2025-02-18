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15 березня, 19:03 • 118599 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176863 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143893 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135880 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115735 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107129 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102638 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Американський авіаносець зазнав пошкоджень після зіткнення біля Суецького каналу

Американський авіаносець зазнав пошкоджень після зіткнення біля Суецького каналу

Київ • УНН

 • 35388 перегляди

Авіаносець USS Harry S. Truman зіткнувся з торговим судном Besiktas-M біля Порт-Саїда в Середземному морі. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приміщень на борту американського корабля.

Авіаносець "USS Harry S. Truman" зазнав видимих пошкоджень унаслідок зіткнення в Середземному морі. Він зіткнувся з торговим судном Besiktas-M  напередодні. Пише УНН із посиланням на ABC News.

У Середземному морі сталося зіткнення, внаслідок якого американський авіаносець зазнав значних пошкоджень. Інцидент відбувся ввечері в районі Порт-Саїда, Єгипет, в Середземному морі.

Авіаносець класу "Німіц" USS Harry S. Truman (CVN 75) зіткнувся з торговим судном Besiktas-M приблизно об 23:46 за місцевим часом 12 лютого, перебуваючи в районі Порт-Саїда, Єгипет, в Середземному морі

- йдеться в заяві Шостого флоту ВМС США.

Оцінка ВМС США виявила пошкодження двох складських приміщень на борту корабля, а також приміщення для технічного обслуговування, приміщення для обробки ліній, зовнішньої платформи і фантропа. 

Судан заявив про актуальність угоди про російську військову базу на Червоному морі13.02.25, 09:59 • 25361 перегляд

Американський чиновник підтвердив, що зіткнення сталося, коли авіаносець вийшов з Порт-Саїда, очікуючи на вхід у Суецький канал для транзиту назад у Червоне море.

Зіткнення було рідкісним випадком зіткнення двох великих суден: 100 000-тонний авіаносець зіткнувся з 53 000-тонним торговельним судном Besiktas-M, вантажним судном під панамським прапором.

росія повернула кораблі з "Калібрами" у Чорне та Середземне моря 17.02.25, 06:49 • 32427 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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