Американський авіаносець зазнав пошкоджень після зіткнення біля Суецького каналу
Київ • УНН
Авіаносець USS Harry S. Truman зіткнувся з торговим судном Besiktas-M біля Порт-Саїда в Середземному морі. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приміщень на борту американського корабля.
Авіаносець "USS Harry S. Truman" зазнав видимих пошкоджень унаслідок зіткнення в Середземному морі. Він зіткнувся з торговим судном Besiktas-M напередодні. Пише УНН із посиланням на ABC News.
У Середземному морі сталося зіткнення, внаслідок якого американський авіаносець зазнав значних пошкоджень. Інцидент відбувся ввечері в районі Порт-Саїда, Єгипет, в Середземному морі.
Авіаносець класу "Німіц" USS Harry S. Truman (CVN 75) зіткнувся з торговим судном Besiktas-M приблизно об 23:46 за місцевим часом 12 лютого, перебуваючи в районі Порт-Саїда, Єгипет, в Середземному морі
Оцінка ВМС США виявила пошкодження двох складських приміщень на борту корабля, а також приміщення для технічного обслуговування, приміщення для обробки ліній, зовнішньої платформи і фантропа.
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Американський чиновник підтвердив, що зіткнення сталося, коли авіаносець вийшов з Порт-Саїда, очікуючи на вхід у Суецький канал для транзиту назад у Червоне море.
Зіткнення було рідкісним випадком зіткнення двох великих суден: 100 000-тонний авіаносець зіткнувся з 53 000-тонним торговельним судном Besiktas-M, вантажним судном під панамським прапором.
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