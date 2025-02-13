Судан заявив про актуальність угоди про російську військову базу на Червоному морі

Угода, підписана кілька років тому про створення російської військово-морської бази в Судані, залишається на столі після переговорів у москві, заявив міністр закордонних справ Судану Алі Юсеф Шаріф в інтерв'ю росЗМІ у середу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Така угода обговорювалася протягом багатьох років з того часу, як була підписана за колишнього президента Омара аль-Башира. Генерали армії, які скинули його у 2019 році, пізніше заявили, що план перебуває на розгляді, а база так і не була створена.

"На нашій зустрічі ми не обговорювали угоду... угода була підписана, і немає жодних розбіжностей", - сказав голова МЗС Судану, заявивши, що, як і раніше, залишається лише питання ратифікації.

"Немає жодних перешкод, ми повністю згодні", - сказав Шаріф раніше, коли його запитали про угоду після переговорів з головою мзс рф сергієм лавровим.

Він не надав жодних додаткових подробиць щодо плану.

Доповнення

росія налагодила зв'язки з обома сторонами майже дворічної громадянської війни в Судані, і російські офіційні особи останніми місяцями відвідували військову столицю армії Порт-Судан.

Минулого року високопоставлений суданський генерал заявив, що росія робила запит на заправну станцію на Червоному морі в обмін на зброю та боєприпаси.

Шаріф сказав, що така станція не становить загрози для жодної іншої країни або суверенітету Судану, наводячи приклад сусідньої Джибуті, де розміщено кілька іноземних баз.

Така станція була б вигідною росії, особливо після того, як падіння режиму Асада в Сирії поставило під питання ключові бази там, зауважує видання.

Війна в Судані, як вказано, залучила безліч конкуруючих регіональних та глобальних впливів, частково через його велику берегову лінію Червоного моря, а також золоті ресурси.