Судан заявил об актуальности соглашения о российской военной базе на Красном море

Соглашение, подписанное несколько лет назад о создании российской военно-морской базы в Судане, остается на столе после переговоров в Москве, заявил министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф в интервью росСМИ в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Такое соглашение обсуждалось в течение многих лет с тех пор, как было подписано при бывшем президенте Омаре аль-Башире. Генералы армии, которые свергли его в 2019 году, позже заявили, что план находится на рассмотрении, а база так и не была создана.

«На нашей встрече мы не обсуждали соглашение... соглашение было подписано, и нет никаких разногласий», - сказал глава МИД Судана, заявив, что по-прежнему остается лишь вопрос ратификации.

«Нет никаких препятствий, мы полностью согласны», - сказал Шариф ранее, когда его спросили о сделке после переговоров с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым.

Он не предоставил никаких дополнительных подробностей относительно плана.

Дополнение

Россия наладила связи с обеими сторонами почти двухлетней гражданской войны в Судане, и российские официальные лица в последние месяцы посещали военную столицу армии Порт-Судан.

В прошлом году высокопоставленный суданский генерал заявил, что Россия делала запрос на заправочную станцию на Красном море в обмен на оружие и боеприпасы.

Шариф сказал, что такая станция не представляет угрозы ни для одной другой страны или суверенитета Судана, приводя пример соседней Джибути, где размещено несколько иностранных баз.

Такая станция была бы выгодной России, особенно после того, как падение режима Асада в Сирии поставило под вопрос ключевые базы там, отмечает издание.

Война в Судане, как указано, привлекла множество конкурирующих региональных и глобальных влияний, частично из-за его обширной береговой линии Красного моря, а также золотых ресурсов.