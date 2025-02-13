Судан заявил об актуальности соглашения о российской военной базе на Красном море

ukenru
Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
07:01 • 48385 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 102980 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 106537 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 109955 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 110452 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 104598 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 106044 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 103758 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 126486 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12 февраля, 12:22 • 104236 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

12 февраля, 23:13 • 69405 просмотра
Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых

Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых

12 февраля, 23:37 • 73698 просмотра
Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

12 февраля, 23:46 • 77357 просмотра
Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

13 февраля, 00:22 • 82581 просмотра
Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

13 февраля, 01:39 • 80686 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 115970 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 126487 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 171154 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 169686 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 179769 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 600 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 105020 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 105756 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 145415 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

12 февраля, 08:46 • 146036 просмотра
Актуальное
Судан заявил об актуальности соглашения о российской военной базе на Красном море

Судан заявил об актуальности соглашения о российской военной базе на Красном море

Киев  •  УНН

 • 7739 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Судана заявил, что соглашение о создании российской военно-морской базы остается в силе. россия может получить заправочную станцию на Красном море в обмен на оружие.

Соглашение, подписанное несколько лет назад о создании российской военно-морской базы в Судане, остается на столе после переговоров в Москве, заявил министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф в интервью росСМИ в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Такое соглашение обсуждалось в течение многих лет с тех пор, как было подписано при бывшем президенте Омаре аль-Башире. Генералы армии, которые свергли его в 2019 году, позже заявили, что план находится на рассмотрении, а база так и не была создана.

«На нашей встрече мы не обсуждали соглашение... соглашение было подписано, и нет никаких разногласий», - сказал глава МИД Судана, заявив, что по-прежнему остается лишь вопрос ратификации.

«Нет никаких препятствий, мы полностью согласны», - сказал Шариф ранее, когда его спросили о сделке после переговоров с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым.

Он не предоставил никаких дополнительных подробностей относительно плана.

Дополнение

Россия наладила связи с обеими сторонами почти двухлетней гражданской войны в Судане, и российские официальные лица в последние месяцы посещали военную столицу армии Порт-Судан.

В прошлом году высокопоставленный суданский генерал заявил, что Россия делала запрос на заправочную станцию на Красном море в обмен на оружие и боеприпасы.

Шариф сказал, что такая станция не представляет угрозы ни для одной другой страны или суверенитета Судана, приводя пример соседней Джибути, где размещено несколько иностранных баз.

Такая станция была бы выгодной России, особенно после того, как падение режима Асада в Сирии поставило под вопрос ключевые базы там, отмечает издание.

Война в Судане, как указано, привлекла множество конкурирующих региональных и глобальных влияний, частично из-за его обширной береговой линии Красного моря, а также золотых ресурсов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия
sudanСудан

Обратиться по вопросам размещения рекламы