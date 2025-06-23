Amazon запустила вторую партию спутников - конкурентов Starlink

В США с мыса Канаверал состоялся очередной запуск спутников для проекта Kuiper, который реализует компания Amazon. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.

Детали

23 июня, в 6:54 утра по восточному времени (13:54 по киевскому), ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) осуществила запуск 27 интернет-спутников проекта Kuiper с космической станции на мысе Канаверал во Флориде.

Вторая крупная партия интернет-спутников Amazon взлетела в воздух – отмечает издание.

Дополнительно

Amazon планирует создать на орбите полноценное мегасозвездие.

Созвездие проекта Койпера в итоге будет состоять из более чем 3 тыс. 200 спутников, которые будут запущены еще примерно 80 раз в ближайшие годы – сообщает Space.

Amazon называет проект масштабным индустриальным событием.

Эти сделки представляют собой крупнейшую в истории коммерческую закупку пусковых мощностей и поддерживают тысячи поставщиков и высококвалифицированных рабочих мест в США и Европе – написала компания в описании проекта.

Уже в этом году Amazon планирует начать предоставление услуг связи с помощью новой группировки спутников. В то же время основным конкурентом Kuiper является Starlink от компании SpaceX. Starlink уже предоставляет услуги клиентам по всему миру, используя более 7 тыс. 600 рабочих спутников на низкой околоземной орбите.

Amazon запускает первые интернет-спутники Kuiper, соревнуясь со Starlink