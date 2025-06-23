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Amazon запустила вторую партию спутников - конкурентов Starlink

Киев • УНН

 • 346 просмотра

23 июня Amazon осуществил запуск 27 интернет-спутников Kuiper с мыса Канаверал. Компания планирует запустить более 3200 подобных спутников на орбиту и уже в этом году начать предоставление услуг связи.

Amazon запустила вторую партию спутников - конкурентов Starlink

В США с мыса Канаверал состоялся очередной запуск спутников для проекта Kuiper, который реализует компания Amazon. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.

Детали

23 июня, в 6:54 утра по восточному времени (13:54 по киевскому), ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) осуществила запуск 27 интернет-спутников проекта Kuiper с космической станции на мысе Канаверал во Флориде.

Вторая крупная партия интернет-спутников Amazon взлетела в воздух

– отмечает издание.

Дополнительно

Amazon планирует создать на орбите полноценное мегасозвездие.

Созвездие проекта Койпера в итоге будет состоять из более чем 3 тыс. 200 спутников, которые будут запущены еще примерно 80 раз в ближайшие годы

– сообщает Space.

Amazon называет проект масштабным индустриальным событием.

Эти сделки представляют собой крупнейшую в истории коммерческую закупку пусковых мощностей и поддерживают тысячи поставщиков и высококвалифицированных рабочих мест в США и Европе

– написала компания в описании проекта.

Уже в этом году Amazon планирует начать предоставление услуг связи с помощью новой группировки спутников. В то же время основным конкурентом Kuiper является Starlink от компании SpaceX. Starlink уже предоставляет услуги клиентам по всему миру, используя более 7 тыс. 600 рабочих спутников на низкой околоземной орбите.

Amazon запускает первые интернет-спутники Kuiper, соревнуясь со Starlink29.04.25, 08:19 • 4346 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Новости МираТехнологии
Amazon
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Соединённые Штаты
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