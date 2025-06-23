Amazon запустила вторую партию спутников - конкурентов Starlink
Киев • УНН
23 июня Amazon осуществил запуск 27 интернет-спутников Kuiper с мыса Канаверал. Компания планирует запустить более 3200 подобных спутников на орбиту и уже в этом году начать предоставление услуг связи.
В США с мыса Канаверал состоялся очередной запуск спутников для проекта Kuiper, который реализует компания Amazon. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.
Детали
23 июня, в 6:54 утра по восточному времени (13:54 по киевскому), ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) осуществила запуск 27 интернет-спутников проекта Kuiper с космической станции на мысе Канаверал во Флориде.
Вторая крупная партия интернет-спутников Amazon взлетела в воздух
Дополнительно
Amazon планирует создать на орбите полноценное мегасозвездие.
Созвездие проекта Койпера в итоге будет состоять из более чем 3 тыс. 200 спутников, которые будут запущены еще примерно 80 раз в ближайшие годы
Amazon называет проект масштабным индустриальным событием.
Эти сделки представляют собой крупнейшую в истории коммерческую закупку пусковых мощностей и поддерживают тысячи поставщиков и высококвалифицированных рабочих мест в США и Европе
Уже в этом году Amazon планирует начать предоставление услуг связи с помощью новой группировки спутников. В то же время основным конкурентом Kuiper является Starlink от компании SpaceX. Starlink уже предоставляет услуги клиентам по всему миру, используя более 7 тыс. 600 рабочих спутников на низкой околоземной орбите.
Amazon запускает первые интернет-спутники Kuiper, соревнуясь со Starlink29.04.25, 08:19 • 4346 просмотров