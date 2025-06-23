Amazon запустила другу партію супутників - конкурентів Starlink

У США з мису Канаверал відбувся черговий запуск супутників для проєкту Kuiper, який реалізує компанія Amazon. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space.

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23 червня, о 6:54 ранку за східним часом (13:54 за київським), ракета Atlas V компанії United Launch Alliance (ULA) здійснила запуск 27 інтернет-супутників проєкту Kuiper з космічної станції на мисі Канаверал у Флориді.

Друга велика партія інтернет-супутників Amazon злетіла в повітря – зазначає видання.

Додатково

Amazon планує створити на орбіті повноцінне мегасузір’я.

Сузір'я проєкту Койпера зрештою складатиметься з понад 3 тис 200 супутників, які будуть запущені ще приблизно 80 разів у найближчі роки – повідомляє Space.

Amazon називає проєкт масштабною індустріальною подією.

Ці угоди являють собою найбільшу в історії комерційну закупівлю пускових потужностей і підтримують тисячі постачальників і висококваліфікованих робочих місць у США та Європі – написала компанія в описі проєкту.

Уже цього року Amazon планує почати надання послуг зв’язку за допомогою нового угруповання супутників. Водночас основним конкурентом Kuiper є Starlink від компанії SpaceX. Starlink вже надає послуги клієнтам по всьому світу, використовуючи понад 7 тис 600 робочих супутників на низькій навколоземній орбіті.

Amazon запускає перші інтернет-супутники Kuiper, змагаючись зі Starlink