Amazon запустила другу партію супутників - конкурентів Starlink
Київ • УНН
23 червня Amazon здійснив запуск 27 інтернет-супутників Kuiper з мису Канаверал. Компанія планує запустити понад 3200 подібних супутників на орбіту та вже цього року розпочати надання послуг зв'язку.
У США з мису Канаверал відбувся черговий запуск супутників для проєкту Kuiper, який реалізує компанія Amazon. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space.
Деталі
23 червня, о 6:54 ранку за східним часом (13:54 за київським), ракета Atlas V компанії United Launch Alliance (ULA) здійснила запуск 27 інтернет-супутників проєкту Kuiper з космічної станції на мисі Канаверал у Флориді.
Друга велика партія інтернет-супутників Amazon злетіла в повітря
Додатково
Amazon планує створити на орбіті повноцінне мегасузір’я.
Сузір'я проєкту Койпера зрештою складатиметься з понад 3 тис 200 супутників, які будуть запущені ще приблизно 80 разів у найближчі роки
Amazon називає проєкт масштабною індустріальною подією.
Ці угоди являють собою найбільшу в історії комерційну закупівлю пускових потужностей і підтримують тисячі постачальників і висококваліфікованих робочих місць у США та Європі
Уже цього року Amazon планує почати надання послуг зв’язку за допомогою нового угруповання супутників. Водночас основним конкурентом Kuiper є Starlink від компанії SpaceX. Starlink вже надає послуги клієнтам по всьому світу, використовуючи понад 7 тис 600 робочих супутників на низькій навколоземній орбіті.
Amazon запускає перші інтернет-супутники Kuiper, змагаючись зі Starlink29.04.25, 08:19 • 4346 переглядiв