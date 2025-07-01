Актриса из фильма «Бегущий по лезвию 2049» сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом

Актриса Маккензи Дэвис присоединилась к главному актерскому составу безымянного проекта о Ньюфаундленде (Untitled Newfoundland Project), сообщает Deadline, пишет УНН.

Детали

Дэвис сыграет главную роль вместе с актером Джошем Хартнеттом, который также является исполнительным продюсером, в мини-сериале, действие которого происходит в Ньюфаундленде в Канаде, где также будут проходить съемки.

6-серийный проект от создателя Джесси Маккиоуна повествует о закаленном рыбаке (Хартнетт), который должен бороться, чтобы защитить свою семью, свое сообщество и свой исчезающий образ жизни, когда таинственное морское существо терроризирует отдаленный город Ньюфаундленда.

Уроженка Канады Дэвис совсем недавно снялась в психологическом триллере Blumhouse/Universal «Не говори зла» (Speak No Evil) в роли Луизы Далтон, работая с Джеймсом МакЭвоем, и в роли Изабель в драме Джастина Андерсона «Плавающий дом» (Swimming Home). Среди других ее работ в кино — художественные фильмы «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049), «Терминатор: Темные судьбы» (Terminator: Dark Fate), «Талли» (Tully) и «Марсианин» (The Martian).

На малом экране она сыграла главную роль в «Станции одиннадцать» (Station Eleven) на HBO Max и «Остановись и гори» (Halt and Catch Fire) на AMC, а также сыграла дополнительные роли в «Черном зеркале» (Black Mirror) и «Любовь, смерть и роботы» (Love, Death & Robots) на Netflix. В следующий раз Дэвис можно будет увидеть в главной роли в криминальном нуар-сериале Netflix «Отлив» (The Undertow).

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