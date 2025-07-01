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Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом

Київ • УНН

 • 2171 перегляди

Акторка Маккензі Девіс приєднається до Джоша Гартнетта в шестисерійному міні-серіалі, дія якого відбувається у Ньюфаундленді. Проект розповідає про рибалку, який бореться за свою родину та спосіб життя на тлі появи загадкової морської істоти.

Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом

Акторка Маккензі Девіс приєдналася до головних акторів проекту без назви про Ньюфаунленд (Untitled Newfoundland Project), повідомляє Deadline, пише УНН.

Деталі

Девіс зіграє головну роль разом із актором Джошем Гартнеттом, який також є виконавчим продюсером, у міні-серіалі, дія якого відбувається у Ньюфаундленді у Канаді, де також відбуватимуться зйомки.

6-серійний проект від творця Джессі Маккіоуна оповідає про загартованого рибалку (Гартнетт), який має боротися, щоб захистити свою сім'ю, свою спільноту та свій зникаючий спосіб життя, коли таємнича морська істота тероризує віддалене місто Ньюфаундленду.

Уродженка Канади Девіс зовсім недавно знялася в психологічному трилері Blumhouse/Universal "Не говори зі злом" (Speak No Evil) у ролі Луїзи Далтон, працюючи з Джеймсом Макевоєм, та в ролі Ізабель у драмі Джастіна Андерсона "Плавучий дім" (Swimming Home). Серед інших її робіт у кіно - художні фільми "Той, хто біжить по лезу 2049" (Blade Runner 2049), "Термінатор: Фатум" (Terminator: Dark Fate), "Таллі" (Tully) і "Марсіянин" (The Martian).

На малому екрані вона зіграла головну роль у "Станції одинадцять" (Station Eleven) на HBO Max і "Зупинись і гори" (Halt and Catch Fire) на AMC, а також зіграла додаткові ролі в "Чорному дзеркалі" (Black Mirror) та "Любові, смерті та роботах" (Love, Death & Robots) на Netflix. Наступного разу Девіс можна буде побачити у головній ролі у кримінальному нуар-серіалі Netflix "Відплив" (The Undertow).

П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13.06.25, 18:24 • 171529 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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