Администрация Байдена не успеет использовать "несколько миллиардов долларов" из пакета помощи Украине - Пентагон

Администрация главы США Джо Байдена не успеет использовать "несколько миллиардов долларов" из пакета помощи, выделенного Украине, до окончания полномочий действующего президента. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

Детали

Ее спросили, обеспокоена ли администрация Байдена тем, что "вы оставляете довольно значительную сумму денег, не доставленную в Украину, в виде оружия и нескольких миллиардов долларов" и сможет ли, возможно, Киев все же получить это оружие.

Что касается Украины, то, как вы уже упоминали, останется несколько миллиардов долларов, и новая администрация будет решать, что она будет делать с этими оставшимися средствами

Она подчеркнула, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе и "именно благодаря нашим усилиям продолжает быть успешной на поле боя".

И я думаю, что вполне понятно, что Украинская оборонная контактная группа - это больше, чем просто общее понимание. Это общее дело. И поэтому новая администрация должна решить, что она будет делать с теми полномочиями, которые остались, и что она решит делать с тем, что осталось