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Администрация Байдена не успеет использовать "несколько миллиардов долларов" из пакета помощи Украине - Пентагон

Администрация Байдена не успеет использовать "несколько миллиардов долларов" из пакета помощи Украине - Пентагон

Киев  •  УНН

 • 1858 просмотра

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Пентагон подтвердил, что несколько миллиардов долларов из пакета помощи Украине останутся неиспользованными до конца каденции Байдена. Решение по этим средствам будет принимать новая администрация.

Администрация главы США Джо Байдена не успеет использовать "несколько миллиардов долларов" из пакета помощи, выделенного Украине, до окончания полномочий действующего президента. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

Детали

Ее спросили, обеспокоена ли администрация Байдена тем, что "вы оставляете довольно значительную сумму денег, не доставленную в Украину, в виде оружия и нескольких миллиардов долларов" и сможет ли, возможно, Киев все же получить это оружие. 

Что касается Украины, то, как вы уже упоминали, останется несколько миллиардов долларов, и новая администрация будет решать, что она будет делать с этими оставшимися средствами

- сказала Сингх.

Она подчеркнула, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе и "именно благодаря нашим усилиям продолжает быть успешной на поле боя". 

И я думаю, что вполне понятно, что Украинская оборонная контактная группа - это больше, чем просто общее понимание. Это общее дело. И поэтому новая администрация должна решить, что она будет делать с теми полномочиями, которые остались, и что она решит делать с тем, что осталось

- отметила заместитель спикера Пентагона.

В то же время она выразила надежду, что контактная группа по вопросам обороны Украины продолжит свою работу.

Сабрина Сингх добавила, что, безусловно, поддержка Украины в Конгрессе остается сильной.

Напомним

Администрация Байдена планирует объявить финальный пакет военной помощи Украине на сумму около 500 млн долларов. До завершения каденции Байдена Украина получит 80-90% обещанного оборудования.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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