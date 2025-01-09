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Адміністрація Байдена не встигне використати "кілька мільярдів доларів" з пакета допомоги Україні - Пентагон

Адміністрація Байдена не встигне використати "кілька мільярдів доларів" з пакета допомоги Україні - Пентагон

Київ • УНН

 • 29805 перегляди

Пентагон підтвердив, що кілька мільярдів доларів з пакету допомоги Україні залишаться невикористаними до кінця каденції Байдена. Рішення щодо цих коштів прийматиме нова адміністрація.

Адміністрація очільника США Джо Байдена не встигне використати "кілька мільярдів доларів" з пакета допомоги, виділеного Україні, до закінчення повноважень чинного президента. Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН.

Деталі

Її запитали, чи занепокоєна адміністрація Байдена тим, що "ви залишаєте досить значну суму грошей, не доставлену в Україну, у вигляді зброї та кількох мільярдів доларів" і чи зможе, можливо, Київ все ж отримати цю зброю. 

Щодо України, то, як ви вже згадували, залишиться кілька мільярдів доларів, і нова адміністрація вирішуватиме, що вона робитиме з цими коштами, що залишилися

- сказала Сінгх.

Вона наголосила, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі й "саме завдяки нашим зусиллям продовжує бути успішною на полі бою". 

І я думаю, що цілком зрозуміло, що Українська оборонна контактна група - це більше, ніж просто спільне розуміння. Це спільна справа. І тому нова адміністрація має вирішити, що вона буде робити з тими повноваженнями, які залишилися, і що вона вирішить робити з тим, що залишилося

- зазначила заступниця речника Пентагону.

Водночас вона висловила сподівання, що контактна група з питань оборони України продовжить свою роботу.

Сабріна Сінгх додала, що, безумовно, підтримка України в Конгресі залишається сильною.

Нагадаємо

Адміністрація Байдена планує оголосити фінальний пакет військової допомоги Україні на суму близько 500 млн доларів. До завершення каденції Байдена Україна отримає 80-90% обіцяного обладнання.

Віта Зеленецька

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