Адміністрація Байдена не встигне використати "кілька мільярдів доларів" з пакета допомоги Україні - Пентагон

Адміністрація очільника США Джо Байдена не встигне використати "кілька мільярдів доларів" з пакета допомоги, виділеного Україні, до закінчення повноважень чинного президента. Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН.

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Її запитали, чи занепокоєна адміністрація Байдена тим, що "ви залишаєте досить значну суму грошей, не доставлену в Україну, у вигляді зброї та кількох мільярдів доларів" і чи зможе, можливо, Київ все ж отримати цю зброю.

Щодо України, то, як ви вже згадували, залишиться кілька мільярдів доларів, і нова адміністрація вирішуватиме, що вона робитиме з цими коштами, що залишилися

Вона наголосила, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі й "саме завдяки нашим зусиллям продовжує бути успішною на полі бою".

І я думаю, що цілком зрозуміло, що Українська оборонна контактна група - це більше, ніж просто спільне розуміння. Це спільна справа. І тому нова адміністрація має вирішити, що вона буде робити з тими повноваженнями, які залишилися, і що вона вирішить робити з тим, що залишилося