9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

Сегодня, девятого июля, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут присоединиться к мероприятиям по случаю Дня газели, пишет УНН.

Газели в основном живут стадами в саваннах Африки, а также в Азии - от Аравийского полуострова до северных территорий Индии и Китая. Сейчас науке известны 17 видов газелей.

Эти животные являются прекрасными бегунами и достаточно длительное время в движении могут поддерживать скорость 50 километров в час.

Газели являются важной частью экосистем территорий, где они живут. Из-за человеческой деятельности, постоянных войн в Африке и браконьерства популяция газелей на планете в ХХ веке начала сокращаться.

В частности, по данным ученых, популяция газели Гранта в дикой природе не превышает 350 тысяч особей. Так же сокращается и популяция газели Томсона.

По инициативе Организации Объединенных Наций с 2001 года девятого июля во многих странах мира проводятся мероприятия, посвященные Международному дню уничтожения стрелкового оружия.

Событие было основано с целью привлечения внимания к резкому увеличению нелегального оборота оружия после войны на Балканах в 90-х годах. Нелегальное стрелковое оружие является одним из ключевых факторов роста преступности, увеличения количества несчастных случаев при неосторожном обращении с оружием.

Для Украины вопрос нелегального стрелкового оружия стал важным в 2014 году, и еще больше актуализировался после полномасштабного российского вторжения.

В прошлом году у граждан Украины было изъято около пяти тысяч единиц нелегального огнестрельного оружия.

По данным МВД, на руках у наших граждан может быть до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия.

Также сегодня можно присоединиться к неофициальному Дню моды, который был основан в 2016 году.

Цель этого события заключается в публичном протесте против господствующих модных тенденций, диктуемых крупными корпорациями этой индустрии.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

По преданию, в юношеские годы Панкратий встретил апостола Петра, стал его учеником и принял крещение.

На некоторое время Панкратий уединился в Понтийских горах, а когда вернулся, то Петр рукоположил его во епископа города Тавромения на острове Сицилия.

Пакратий построил церковь и многих местных жителей обратил в христианство.

Язычники не могли простить этого епископу, они схватили Панкратия и до смерти забили его камнями.

Именины девятого июля празднуют Панкратий, Андрей, Михаил.