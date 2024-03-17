17 марта: День мобилизационного работника в Украине, Прощеное воскресенье

Сегодня, 17 марта, в Украине свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов), пишет УНН.

Впервые, согласно приказу министра обороны, День мобилизационного работника Украины отметили в 2000 году. Тогда дата празднования приходилась на 14 сентября. Это было связано с тем, что именно в сентябре 1992 года создано Управление мобилизации и комплектования Главного штаба Вооруженных Сил Украины.

С 2016 года дату празднования перенесли на 17 марта. Ведь именно в этот день, из-за гибридной войны, которую рф начала против Украины, была начата первая волна мобилизации на особый период продолжительностью 45 дней, в ходе которой был осуществлен призыв военнообязанных и резервистов в ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГПСУ и других военных формирований Украины.

С началом полномасштабной агрессии россии против Украины роль мобилизационных работников существенно возросла, ведь они являются ключевым звеном пополнения рядов ВСУ качественным кадровым резервом.

Также сегодня, в третье воскресенье марта, в Украине отмечают свой профессиональный праздник работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Событие было основано в 1995 году.

Сфера коммунального хозяйства всегда была весомой в жизни общества. Сегодня ЖКХ остается одной из главных сфер, которая обеспечивает комфортные условия жизни тысячам людей. Это, прежде всего, тепло свет, вода в домах, школах, садиках, больницах, а еще - благоустройство и красота наших городов.

В этой сфере задействованы люди многих профессий: слесари, сантехники, электрики, стропальщики, электросварщики, водители, трактористы, столяры и т.д.

Еще сегодня все любители космоса и астрономии могут присоединиться к Международному дню планетариев, который ежегодно отмечается в ближайшее к весеннему равноденствию воскресенье. Событие было основано в Италии, и довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

Цель сегодняшнего события - знакомство общества с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний.

Многие планетарии в этот день организовывают премьеры новых программ, встречи с интересными людьми, разнообразные конкурсы и викторины, которые посвящены знаниям о космосе и астрономии.

На 17 марта этого года приходится последний день Масленицы, который по церковному календарю совпадает с Прощеным воскресеньем.

В этот день стоит проводить время с семьей, общаться и искренне прощать друг друга. Прощеное воскресенье является праздником, когда нельзя ссориться и ругаться, наоборот - необходимо уделить внимание душевному спокойствию близких.

Стоит попросить прощения у родных и близких, которых обидели в течение года. Если есть душевная потребность, можно посетить могилы родных, чтобы попросить прощения и у них.

Также по церковному календарю сегодня День памяти преподобного Алексия.

После того как Алексею было видение о смерти матери, он начал молиться Господу, чтобы тот сохранил ей жизнь, раздал все свое имущество бедным, а в день своей свадьбы тайно уехал из Рима.

Впоследствии Алексей поселился в греческом городе Эдеса, где проповедовал возле местной церкви. Когда он снова вернулся в Рим, то родители его не узнали. Много лет Алексей попрошайничал возле их дома и только после его смерти родители поняли, что это их сын.

Именины 17 марта празднуют Алексей, Макар, Виктор.