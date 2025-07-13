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152 боевых столкновения за сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 352 просмотра

За сутки 13 июля на фронте произошло 152 боевых столкновения. Враг нанес 46 авиационных ударов, задействовал 1054 дрона-камикадзе и совершил 4239 обстрелов.

152 боевых столкновения за сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

За сутки 13 июля на фронте произошло 152 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что государство-террорист нанесло 46 авиационных ударов, сбросив 77 управляемых бомб.

Кроме того, захватчики задействовали для поражений 1054 дронов-камикадзе и совершили 4239 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, совершил 293 обстрела, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска и Зеленого.

Семь раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 20 российских атак в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодези, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки. Еще пять атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки и Выемки, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

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В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили четыре вражеских штурма. Враг атаковал в районе Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении в настоящее время продолжаются бои в двух локациях. Наши войска за сегодня отбили десять вражеских атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 68 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Проминь, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили все атаки врага

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 218 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили два автомобиля, три мотоцикла, 16 БпЛА, пять антенн БпЛА, артиллерийское средство, пункт управления БпЛА и одно укрытие. Также украинские защитники поразили два автомобиля, мотоцикл, четыре пушки и 11 укрытий для личного состава

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 11 вражеских атак вблизи населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ровнополь и Вольное Поле. До сих пор продолжаются семь боестолкновений.

На Ореховском направлении наши воины успешно отбили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил семь неудачных попыток продвинуться вперед к позициям украинских подразделений.

Напомним

За сутки 12 июля российские войска потеряли 1240 солдат и 32 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составляют 1033930 человек.

На два направления приходится половина боев на фронте - Генштаб10.07.25, 16:50 • 2540 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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