13-летняя девочка среди 13 пострадавших из-за ракетного удара рф по Киеву - прокуратура

Среди 13 пострадавших из-за массированного ракетного удара российских войск по Киеву есть 13-летняя девочка, сообщили в четверг в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 21 марта 2024 года около 5 часов утра вс рф осуществили ракетный обстрел двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" и "Кинжал", а также 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков "по объектам гражданской инфраструктуры города Киева".

"По предварительной информации, 13 человек пострадали, в том числе 13-летняя девочка. В частности, известно о пострадавших в Шевченковском и Святошинском районе столицы. Двух человек госпитализировали, другим медицинскую помощь оказали на месте", - сообщили в прокуратуре.

Зафиксировано падение обломков ракет в нескольких районах Киева. По предварительным данным, в результате ракетного удара:

в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом; взрывной волной выбиты окна в нескольких домах и повреждены транспортные средства возле них;

в Святошинском районе обломки повредили здание детского сада, многоэтажный жилой дом и автомобили;

в Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, а также на крышу жилого дома с последующим возгоранием.

На местах событий работают спасатели и правоохранители.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Массированный ракетный удар российских войск по Киеву вызвал пожары, повреждения зданий, среди пострадавших ребенок.

По официальной информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 марта враг нанес ракетный удар двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как сообщили в КГВА, в результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты над Киевом и на подступах к столице.

Напомним

В начале этого года враг атаковал Украину ракетами "Кинжал" из исходных компонентов ракет "Искандер". Это установили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Последние объекты практически все с полностью физически уничтоженной микроэлектроникой. Эксперты сейчас ищут маркировку, особенности и анализируют технические характеристики, которые бы позволили нам со 100% уверенностью сделать вывод о конкретном типе оружия.

Аэробаллистическая ракета "Кинжал" - это результат доработки ракеты "Искандер". Во время последних атак по Украине запуск "Искандеров" не фиксировался, но части и обломки, которые нам поступили, имеют их маркировку. Из этого можем предположить, что были атаки именно "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров". Для фактического подтверждения и заключения ждем поступления дополнительных объектов исследования", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.