125 боев за сутки: половина столкновений на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошло 125 боев, причем половина - на Покровском направлении, активнее враг был также на Торецком направлении и курщине, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 24 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 58 авиационных ударов, в частности, привлек пять ракет и сбросил 102 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, привлек для поражения 2261 дрон-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и две артиллерийские системы противника.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Липцов.

Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Двуречной, Загрызово и Петропавловки на Купянском направлении, где за сутки произошло девять атак оккупантов.

Вчера враг семь раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Новоегоровка, Зеленый Гай и Копанки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза в районе Часового Яра.

Пятнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Щербиновка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 наступательные действия агрессора вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лысовка, Возрождение, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Силы обороны отбили семь вражеских атак на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новодаровки, Константинополя и Большой Новоселки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили две попытки оккупантов атаковать позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На Курском направлении произошло 13 боестолкновений, враг нанес 29 авиационных ударов, применив 46 управляемых авиабомб, совершил 407 артиллерийских обстрелов", - говорится в сводке.

Наши воины, как указано, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1500 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага