125 боїв за добу: половина зіткнень на Покровському напрямку
Київ • УНН
За минулу добу відбулося 125 бойових зіткнень, з них 63 - на Покровському напрямку. Ворог завдав 2 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 5000 обстрілів.
На фронті минулої доби сталося 125 бої, при чому половина - на Покровському напрямку, активнішим ворог був також на Торецькому напрямку та курщині, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 24 січня, пише УНН.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 58 авіаційних ударів, зокрема, залучив п’ять ракет та скинув 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, залучив для ураження 2261 дрон-камікадзе.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та дві артилерійські системи противника.
За напрямками ситуація така:
На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Липців.
Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося дев’ять атак окупантів.
Вчора ворог сім разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Новоєгорівка, Зелений Гай та Копанки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районі Часового Яру.
П’ятнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Диліївка, Кримське, Щербинівка та Торецьк.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 наступальні дії агресора поблизу населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.
Сили оборони відбили сім ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.
На Придніпровському напрямку минулої доби українські воїни відбили дві спроби окупантів атакувати позиції наших підрозділів.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"На Курському напрямку відбулося 13 боєзіткнень, ворог завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 46 керованих авіабомб, здійснив 407 артилерійських обстрілів", - ідеться у зведенні.
Наші воїни, як вказано, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
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