1000 долларов за фиктивную повестку: в Одесской области полицейские разоблачили на взяточничестве военнослужащего РТЦК и СП
Киев • УНН
В Одесской области задержали 24-летнего военнослужащего РТЦК, который требовал взятки за оформление фиктивных повесток. За документ, который позволял свободно передвигаться по стране 6 дней, он просил 1000 долларов и 2000 гривен.
В Одесской области полицейские разоблачили 24-летнего военнослужащего РТЦК и СП на взяточничестве. Фигуранта задержали после получения им денег от одного из своих "клиентов". Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции, пишет УНН.
Разоблачили и прекратили противоправную деятельность военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки следователи следственного управления ГУНП в Одесской области совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Одесской области ДВР НПУ при содействии Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки,
Детали
Отмечается, что правоохранители задокументировали, как он требовал деньги от мужчины призывного возраста за оформление повестки со сроком действия шесть дней, что давала возможность владельцу в течение этого периода свободно передвигаться по территории Украины. За документ военный хотел 1000 долларов, а впоследствии повысил цену еще на 2000 гривен. С течением срока действия за аналогичную плату злоумышленник обещал выдавать аналогичные повестки.
Полицейские задержали в процессуальном порядке дельца после того, как он получил всю сумму взятки и передал повестку клиенту.
Изъята часть денег, полученных военнослужащим противоправным способом, его мобильный телефон, повестка, выписанная для клиента, и другие вещи, представляющие интерес для следствия.
На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - в вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения. За это преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен.
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