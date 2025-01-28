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1000 доларів за фіктивну повістку: на Одещині поліцейські викрили на хабарництві військовослужбовця РТЦК та СП

1000 доларів за фіктивну повістку: на Одещині поліцейські викрили на хабарництві військовослужбовця РТЦК та СП

Київ • УНН

 • 27161 перегляди

В Одеській області затримали 24-річного військовослужбовця РТЦК, який вимагав хабарі за оформлення фіктивних повісток. За документ, що дозволяв вільно пересуватися країною 6 днів, він просив 1000 доларів та 2000 гривень.

На Одещині поліцейські викрили 24-річного військовослужбовця РТЦК та СП на хабарництві. Фігуранта затримали після отримання ним грошей від одного із своїх "клієнтів". Про це повідомляє департамент комунікацій Нацполіції, пише УНН.

Викрили та припинили протиправну діяльність військовослужбовця одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ за сприянням Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що правоохоронці задокументували, як він вимагав гроші від чоловіка призовного віку за оформлення повістки з терміном дії шість днів, що давала можливість власнику протягом цього періоду вільно пересуватися територією України. За документ військовий хотів 1000 доларів, а згодом підвищив ціну ще на 2000 гривень. З плином терміну дії за аналогічну плату зловмисник обіцяв видавати аналогічні повістки.

Поліцейські затримали в процесуальному порядку ділка після того, як він отримав всю суму хабаря і передав повістку клієнту.

Вилучено частину грошей, отриманих військовослужбовцем у протиправний спосіб, його мобільний телефон, повістку, виписану для клієнта, та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища. За цей злочин законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

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Ольга Розгон

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