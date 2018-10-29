З’явився коментар Boeing щодо катастрофи літака в Індонезії

"Міністерство транспорту Індонезії підтвердило, що було виявлено уламки літака авіакомпанії Lion Air рейсу JT 610, 737 MAX 8 на шляху від Джакарти до Пангкал Пінганга", - йдеться в заяві.



У Boeing висловили співчуття у зв’язку з аварією JT 610 та загибеллю пасажирів, які знаходились на борту.



"Boeing готова надати технічну допомогу при розслідуванні аварії. Відповідно до міжнародного протоколу, всі запити щодо розслідування авіакатастроф мають бути направлені до Національного комітету з безпеки на транспорті Індонезії (NTSC)", - сказано в заяві компанії.



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Нагадаємо, про аварію літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник із радарів через 13 хвилин польоту. За даними видання Straitstimes, на борту перебували 188 пасажирів, у тому числі двоє новонароджених, одна дитина, та сім членів екіпажу.



Пізніше в Індонезії виявили місце падіння пасажирського літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air. В Індонезії побоюються, що пасажирський літак затонув.



Як повідомляв УНН, консул України перевіряє, чи були українці на борту індонезійського літака.