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Появился комментарий Boeing в отношении катастрофы самолета в Индонезии

Появился комментарий Boeing в отношении катастрофы самолета в Индонезии

Киев  •  УНН

 • 7317 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Американская компания Boeing готова оказать техническую помощь при расследовании катастрофы пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, который пропал с радаров на пути из Джакарты в Панкалпинанг. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте компании, передает УНН.

"Министерство транспорта Индонезии подтвердило, что были обнаружены обломки самолета авиакомпании Lion Air рейса JT 610, 737 MAX 8 на пути от Джакарты в Пангкал Пинганга", - говорится в заявлении.

В Boeing выразили соболезнования в связи с аварией JT 610 и гибелью пассажиров, находившихся на борту.

"Boeing готова оказать техническую помощь при расследовании аварии. Согласно международному протоколу, все запросы по расследованию авиакатастроф должны быть направлены в Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии (NTSC)", - говорится в заявлении компании.

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Напомним, об аварии самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут полета. По данным издания Straitstimes, на борту находились 188 пассажиров, в том числе двое новорожденных, один ребенок, и семь членов экипажа.

Позже в Индонезии обнаружили место падения пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. В Индонезии опасаются, что пассажирский самолет затонул.

Как сообщал УНН, консул Украины проверяет, были ли украинцы на борту индонезийского самолета.

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