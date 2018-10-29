Появился комментарий Boeing в отношении катастрофы самолета в Индонезии

"Министерство транспорта Индонезии подтвердило, что были обнаружены обломки самолета авиакомпании Lion Air рейса JT 610, 737 MAX 8 на пути от Джакарты в Пангкал Пинганга", - говорится в заявлении.



В Boeing выразили соболезнования в связи с аварией JT 610 и гибелью пассажиров, находившихся на борту.



"Boeing готова оказать техническую помощь при расследовании аварии. Согласно международному протоколу, все запросы по расследованию авиакатастроф должны быть направлены в Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии (NTSC)", - говорится в заявлении компании.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились фото найденных вещей после падения самолета Lion Air



Напомним, об аварии самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут полета. По данным издания Straitstimes, на борту находились 188 пассажиров, в том числе двое новорожденных, один ребенок, и семь членов экипажа.



Позже в Индонезии обнаружили место падения пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. В Индонезии опасаются, что пассажирский самолет затонул.



Как сообщал УНН, консул Украины проверяет, были ли украинцы на борту индонезийского самолета.