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Звільнення Данилюка не пов’язане з ПриватБанком – Зеленський

Київ • УНН

 • 9677 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони не пов'язане з подіями навколо ПриватБанку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.

Звільнення Данилюка не пов’язане з ПриватБанком – Зеленський

"Заява пана Данилюка у мене теж була. Він написав заяву про звільнення перед США (робочим візитом Володимира Зеленського до США - ред.). Напевно, він очікував від мене, що я не підпишу його заяву. Але я йому сказав чесно: "Дивись: є всередині команди непорозуміння, є твоє бачення - воно твоє особисте. Але мене чесно дістала гра, що ви пишете заяви, а потім я їх не підписую, бо я хочу, щоб ми працювали разом", - сказав Зеленський.

За словами Президента, він попередив усіх, хто буде писати заяви про звільнення на його ім’я: "Шантажу не буде, я буду їх підписувати і буду звільняти людей".

"Я не згоден з його позицією, що він пішов через ПриватБанк. Я гадаю, що це було некоректно… Коли він підписував заяву зі мною, історії з тим, що це мої умови так чи інакше пов’язані з ПриватБанком, не було", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Олександр Данилюк розповів, що є декілька факторів, чому він залишив посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони, але останньою краплею були події навколо "ПриватБанку".

"Було декілька факторів, але останньою краплею були події навколо ПриватБанку. Протягом останніх тижнів відбулися події, які викликали величезний резонанс. Це стосується і обшуків у ПриватБанку, і підпалу машини, і будинку Валерії Гонтаревої. Також є певний прогрес у судах. Тобто була така концентрація подій, яка послала дуже негативний сигнал. І я як людина, яка поставила на кон свою репутацію під час передвиборчої кампанії, коли заявляв, що робитиму все, аби вплив Коломойського в Україні був обмеженим, звичайно, я не міг на це не реагувати. Це було питання не тільки репутації, це було питання цінностей. І тому це стало останньою краплею", — розповідав Данилюк.

Як повідомляв УНН, наприкінці вересня стало відомо, що Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря РНБО.

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