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Увольнение Данилюка не связано с ПриватБанком — Зеленский

Киев • УНН

 • 9677 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Увольнение Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны не связано с событиями вокруг ПриватБанка. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Увольнение Данилюка не связано с ПриватБанком — Зеленский

"Заявление господина Данилюка у меня тоже было. Он написал заявление об увольнении перед США (рабочим визитом Владимира Зеленского в США - ред.). Наверное, он ожидал от меня, что я не подпишу его заявление. Но я ему сказал честно: "Смотри: есть внутри команды недоразумение, твое видение - оно твое личное. Но меня честно достала игра, что вы пишете заявления, а потом я их не подписываю, потому что я хочу, чтоб мы работали вместе", - сказал Зеленский.

По словам Президента, он предупредил всех, кто будет писать заявления об увольнении по его имя: "Шантажа не будет, я буду их подписывать и буду увольнять людей".

"Я не согласен с его позицией, что он ушел из-за ПриватБанка. Я думаю, что это было неправильно... Когда он подписывал заявление со мной, истории с тем, что это мои условия так или иначе связаны с ПриватБанком, не было", - сказал Зеленский.

Напомним, Александр Данилюк рассказал, что есть несколько факторов, почему он покинул пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, но последней каплей были события вокруг "ПриватБанка".

"Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг ПриватБанка. В течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс. Это касается и обысков в ПриватБанке, и поджога машины, и дома Валерии Гонтаревой. Также есть определенный прогресс в судах. То есть была такая концентрация событий, которая послала очень негативный сигнал. И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине был ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать. Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей", - рассказывал Данилюк.

Как сообщал УНН, в конце сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря СНБО.

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