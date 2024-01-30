Зустріч з Сійярто в Україні була проривною, у тому числі в питанні діалогу між лідерами України та Угорщини - Перебийніс

Заступник міністра закордонних України Євген Перебийніс вважає зустріч голови МЗС України Дмитра Кулеби, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Україні проривною, у тому числі в питанні діалогу між лідерами України та Угорщини. Про це він заявив в ефірі телемарафону у вівторок, пише УНН.

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Перебийніс, підбиваючи підсумки зустрічі з Сійярто, вказав, що "це була надзвичайно знакова зустріч". Він зауважив, що протягом довгого часу у нас відносини з Угорщиною були в замороженому стані, і зустрічей на такому високому рівні, не відбувалося. "Але питання, які нам треба обговорювати з Угорщиною, вони нікуди не зникають. І дуже добре, що нам все ж таки вдалося домовитись про цю зустріч. І те, що вона тривала понад 6 годин, тільки самі переговори, це вже говорить, що справді тем для обговорення було багато", - зазначив він.

Понад 6 годин тривали переговори Кулеби, Єрмака та Сійярто - МЗС

І якщо так коротко оцінювати, то я б сказав, що вона була успішною, я би навіть сказав проривною, і з точки зору обговорення досить практичних питань, прагматичних питань для обох сторін, так і з точки зору налагодження діалогу між лідерами. Зустріч між Президентом України і прем'єр-міністром Угорщини, бажання провести таку зустріч було підтверджено з обох сторін, і зараз ми будемо активно працювати над тим, щоб втілити її практично - сказав Перебийніс.

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