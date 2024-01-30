Встреча с Сийярто в Украине была прорывной, в том числе в вопросе диалога между лидерами Украины и Венгрии - Перебийнис

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис считает встречу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Украине прорывной, в том числе в вопросе диалога между лидерами Украины и Венгрии. Об этом он заявил в эфире телемарафона во вторник, пишет УНН.

Детали

Перебийнис, подводя итоги встречи с Сийярто, указал, что "это была чрезвычайно знаковая встреча". Он отметил, что в течение долгого времени у нас отношения с Венгрией были в "таком замороженном состоянии", и встреч на таком высоком уровне, не происходило. "Но вопросы, которые нам надо обсуждать с Венгрией, они никуда не исчезают. И очень хорошо, что нам все же удалось договориться об этой встрече. И то, что она длилась более 6 часов, только сами переговоры, это уже говорит, что действительно тем для обсуждения было много", - отметил он.

Более 6 часов продолжались переговоры Кулебы, Ермака и Сийярто - МИД

И если так коротко оценивать, то я бы сказал, что она была успешной, я бы даже сказал прорывной, и с точки зрения обсуждения достаточно практических вопросов, прагматических вопросов для обеих сторон, так и с точки зрения налаживания диалога между лидерами. Встреча между Президентом Украины и премьер-министром Венгрии, желание провести такую встречу было подтверждено с обеих сторон, и сейчас мы будем активно работать над тем, чтобы воплотить ее практически - сказал Перебийнис.

Украина работает над подготовкой визита Орбана - вице-премьер