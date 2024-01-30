Встреча с Сийярто в Украине была прорывной, в том числе в вопросе диалога между лидерами Украины и Венгрии - Перебийнис
Заместитель министра иностранных дел Перебийнис назвал визит министра иностранных дел Венгрии в Украину прорывом, в том числе в вопросе диалога между лидерами двух стран. Обе стороны подтвердили желание провести встречу между Президентом Украины и Премьер-министром Венгрии.
В Харькове прогремела серия взрывов - городской голова
Серия взрывов прогремела в Харькове. В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности
Раде предлагают усилить ответственность за незаконное распространение наркотиков и психотропов во время военного положения
Комитет правоохранительной деятельности рекомендует Раде ужесточить наказание за незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку прекурсоров, наркотических средств и психотропов во время военного положения.
Волонтеры создали 3D-модель разрушенного россиянами музея Шухевича
Лаборатория мониторинга украинского наследия создала 3D-модель Музея генерала УПА Романа Шухевича, который был разрушен российскими войсками 1 января. Модель показывает состояние здания после нападения и может помочь в будущих реставрационных работах.
Взрыв в Харьковской области был слышен в центре города, какой именно ракетой били россияне, пока неизвестно - глава ОВА
В Харьковской области из-за вражеского удара был взрыв, который был слышен в центре Харькова. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, тип использованной российской ракеты пока неизвестен.
Блинкен посетит Израиль в шестой раз с начала войны с ХАМАС
Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль с 3 по 5 февраля для проведения ряда встреч с израильскими лидерами, в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
В Украине упростили механизм определения семейного круга военных, имеющих право на помощь
Украина упростила процесс определения членов семей военнослужащих, которые имеют право на получение денежной помощи.
Госдума рф рассматривает возможность создания системы, которая будет контролировать активность детей в интернете - росСМИ
Российское правительство рассматривает предложение создать единую систему мониторинга интернет-активности детей. Система будет интегрирована в российские онлайн-сервисы и будет предоставлять родителям данные о том, как дети пользуются интернетом.
ВСУ нанесли удар по российской радиолокационной станции ПВО в оккупированном Крыму
Утром 30 января украинские военные совершили атаку на российскую радиолокационную станцию, расположенную вблизи села Раздольное в оккупированном Россией Крыму.
Сравнил депутата с ведьмой: в Коломые уволили секретаря горсовета
Секретарь Коломыйского городского совета в Украине потерял свою должность после того, как унизительно высказался об одной из депутаток. Его увольнение инициировал омбудсмен.