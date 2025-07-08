Зустріч Трампа з Нетаньягу перепланували: відбудеться на півтори години раніше - АР
Київ • УНН
Зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом перенесено на 16:30 замість 18:00. Нетаньягу заявив про єдність поглядів щодо знищення ХАМАСу та найвищий рівень співпраці між країнами.
Зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом відбудеться раніше, ніж планувалося - о 16:30 за місцевим часом (о 23:30 за Києвом) замість 18:00 (01:00 9 липня за Києвом). Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
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Раніше, виступаючи перед журналістами у Капітолії, Нетаньягу заявив, що він і Трамп "єдині у поглядах" щодо знищення ХАМАСу. За його словами, нинішній рівень співпраці та координації між Ізраїлем і США — найвищий за всі 77 років існування ізраїльської держави.
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