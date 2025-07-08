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путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
17:10 • 8628 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
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Зустріч Трампа з Нетаньягу перепланували: відбудеться на півтори години раніше - АР

Київ • УНН

 • 509 перегляди

Зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом перенесено на 16:30 замість 18:00. Нетаньягу заявив про єдність поглядів щодо знищення ХАМАСу та найвищий рівень співпраці між країнами.

Зустріч Трампа з Нетаньягу перепланували: відбудеться на півтори години раніше - АР

Зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом відбудеться раніше, ніж планувалося - о 16:30 за місцевим часом (о 23:30 за Києвом) замість 18:00 (01:00 9 липня за Києвом). Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.

Деталі

Раніше, виступаючи перед журналістами у Капітолії, Нетаньягу заявив, що він і Трамп "єдині у поглядах" щодо знищення ХАМАСу. За його словами, нинішній рівень співпраці та координації між Ізраїлем і США — найвищий за всі 77 років існування ізраїльської держави.

Трамп під час прийому Нетаньягу висловив оптимізм щодо переговорів про припинення вогню в Газі08.07.25, 10:03 • 1128 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
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Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
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