Встреча Трампа с Нетаньяху перепланирована: состоится на полтора часа раньше - АР
Киев • УНН
Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом перенесена на 16:30 вместо 18:00. Нетаньяху заявил о единстве взглядов по уничтожению ХАМАСа и высочайшем уровне сотрудничества между странами.
Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом состоится раньше, чем планировалось - в 16:30 по местному времени вместо 18:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
Детали
Ранее, выступая перед журналистами в Капитолии, Нетаньяху заявил, что он и Трамп "едины во взглядах" относительно уничтожения ХАМАСа. По его словам, нынешний уровень сотрудничества и координации между Израилем и США — самый высокий за все 77 лет существования израильского государства.
Трамп во время приема Нетаньяху выразил оптимизм по поводу переговоров о прекращении огня в Газе08.07.25, 10:03 • 1125 просмотров