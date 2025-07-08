Встреча Трампа с Нетаньяху перепланирована: состоится на полтора часа раньше - АР

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом состоится раньше, чем планировалось - в 16:30 по местному времени вместо 18:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

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Ранее, выступая перед журналистами в Капитолии, Нетаньяху заявил, что он и Трамп "едины во взглядах" относительно уничтожения ХАМАСа. По его словам, нынешний уровень сотрудничества и координации между Израилем и США — самый высокий за все 77 лет существования израильского государства.

Трамп во время приема Нетаньяху выразил оптимизм по поводу переговоров о прекращении огня в Газе