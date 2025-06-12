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ЗСУ отримали на озброєння безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка": що він може

Київ • УНН

 • 6536 перегляди

ЗСУ отримали вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка", здатний знищувати ворожу техніку та особовий склад в будь-який час доби та за будь-якої погоди. Також він може доставляти спорядження.

ЗСУ отримали на озброєння безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка": що він може

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Перші модифікації цієї розробки були задіяні на фронті з перших місяців війни і завдали ворогу жорстоких втрат, повідомило Міноборони, пише УНН.  

Деталі 

"Волиняка" – бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей. Перші модифікації цього "бомбера" працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни

- повідомили в Міноборони.

Зазначається, що на рахунку цих розробок сотні знищених одиниць ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень особового складу ворога. Ці гексакоптери спроможні виконувати бойові завдання в будь-який час доби та за будь-якої погоди, зокрема у сутінках та при сильному вітрі. Характеристики останньої розробки значно вдосконалені.

Безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами. Літальний апарат спроєктований спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах

- зазначили в Міноборони.

Також у міністерстві пояснили, що безпілотник "Волиняка" здатен скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей.

Крім того, "Волиняка" може виконувати логістичні завдання, а саме: доставляти на позиції необхідне спорядження.

Доповнення

Підрозділи Сил оборони України мають нову підтримку завдяки роботизованому комплексу Droid TW - це вітчизняна розробка, яка покликана зменшити ризики для особового складу ЗСУ. Також Droid TW забезпечує точне та автономне ведення бою.

 Міноборони України допустило до застосування у військах FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня". Він може нести вибухівку для ураження бронетехніки, авто та укриттів. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаТехнології
Міністерство оборони України
Збройні сили України
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