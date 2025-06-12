ВСУ получили на вооружение беспилотный авиационный комплекс "Волыняка": что он может

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах отечественный беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Первые модификации этой разработки были задействованы на фронте с первых месяцев войны и нанесли врагу жестокие потери, сообщило Минобороны, пишет УНН.

Детали

"Волыняка" – бомбардировочный гексакоптер, предназначенный для уничтожения широкого спектра вражеских целей. Первые модификации этого "бомбера" работают на фронте с первых месяцев широкомасштабной войны - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что на счету этих разработок сотни уничтоженных единиц вражеской военной техники, блиндажей и скоплений личного состава врага. Эти гексакоптеры способны выполнять боевые задачи в любое время суток и при любой погоде, в частности в сумерках и при сильном ветре. Характеристики последней разработки значительно усовершенствованы.

Беспилотный комплекс состоит из пульта управления, очков пилота, ретранслятора и многоразового гексакоптера, оборудованного шестью мощными бесколлекторными двигателями. Летательный аппарат спроектирован специально для перевозки грузов в сложных боевых условиях - отметили в Минобороны.

Также в министерстве объяснили, что беспилотник "Волыняка" способен сбрасывать на вражеские цели боеприпас, поражающей силы которого хватает для уничтожения тяжелобронированных целей.

Кроме того, "Волыняка" может выполнять логистические задачи, а именно: доставлять на позиции необходимое снаряжение.

Дополнение

Подразделения Сил обороны Украины имеют новую поддержку благодаря роботизированному комплексу Droid TW - это отечественная разработка, которая призвана уменьшить риски для личного состава ВСУ. Также Droid TW обеспечивает точное и автономное ведение боя.

Минобороны Украины допустило к применению в войсках FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня". Он может нести взрывчатку для поражения бронетехники, авто и укрытий.