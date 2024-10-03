ЗСУ дотримуються міжнародного права: в МЗС спростували заяви рф про нібито удар України по Курській АЕС
Київ • УНН
МЗС України категорично заперечує російські звинувачення в атаках на Курську АЕС. Речник МЗС підкреслив, що ЗСУ дотримуються міжнародного права і не атакують цивільні об'єкти.
Україна офіційно заперечує заяву росіян щодо нібито ударів ЗСУ по Курській атомній електростанції. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає УНН.
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Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї
Він також підкреслив, що на відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної інфраструктури.
Нагадаємо
У росії заявили, що неподалік Курської атомної електростанції у місті Курчатов здійнялася пожежа. Низка російських ЗМІ заявила, що у бік Курчатова буцімто могли скерувати український дрон "Паляниця".
Також російські Telegram-канали заявили, що Україна нібито намагалась вдарити по Курській АЕС.
Проте вже через трохи навіть місцевий губернатор визнав - вибухи це робота російської ППО і інцидент не має відношення до Курської атомної електростанції