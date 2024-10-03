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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ придерживаются международного права: в МИД опровергли заявления рф о якобы ударе Украины по Курской АЭС

ВСУ придерживаются международного права: в МИД опровергли заявления рф о якобы ударе Украины по Курской АЭС

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 16:23  •  1727 просмотра

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МИД Украины категорически отрицает российские обвинения в атаках на Курскую АЭС. Спикер МИД подчеркнул, что ВСУ придерживаются международного права и не атакуют гражданские объекты.

Украина официально отрицает заявление россиян о якобы ударах ВСУ по Курской атомной электростанции. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает УНН.

Детали 

Мы категорически отрицаем утверждения российских СМИ об украинских ударах по Курской атомной электростанции или вблизи нее

- заявил Тихий. 

Он также подчеркнул, что в отличие от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины строго придерживаются норм международного гуманитарного права и не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним,

В России заявили, что неподалеку Курской атомной электростанции в городе Курчатов поднялся пожар. Ряд российских СМИ заявили, что в сторону Курчатова якобы могли направить украинский дрон «Паляница».

Также российские Telegram-каналы заявили, что Украина якобы пыталась ударить по Курской АЭС. 

Однако уже спустя немного даже местный губернатор признал - взрывы это работа российской ПВО и инцидент не имеет отношения к Курской атомной электростанции

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
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