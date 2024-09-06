Зривають терміни будівництва: на Київщині ініціюють розірвання договорів з низкою підрядників
Київ • УНН
Київська ОВА ініціює розірвання договорів з підрядниками, які зривають терміни будівництва укриттів та житла. Руслан Кравченко наголосив на важливості дотримання термінів та якості робіт, погрожуючи розірванням контрактів недобросовісним виконавцям.
Київська обласна військова адміністрація ініціює розірвання договорів з деякими підрядниками, які зривають терміни виконання робіт з будівництва низки об’єктів. Рішення ухвалили на засіданні робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі правоохоронців, підрядників, проєктантів та профільних департаментів. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, передає УНН.
Наразі йдеться про підрядника, який будує два нові укриття в місті Переяслав та селі Вовчки. Ще один підрядник – взявся за будівництво приватного будинку в Поліській громаді, однак роботи припинив на етапі фундаменту. На жодному з цих об'єктів наразі роботи належно не ведуться. Договори будемо розривати, оголошувати нові тендери. Також звертаємося до правоохоронців для повної перевірки діяльності цих підрядників. Йдеться про значні кошти і маємо спільно захищати інтереси держави
За словами Кравченка, у ОВА є чимало зауважень до роботи деяких підрядників, зокрема, які облаштовують укриття для лікарні в Іванкові та закладу освіти в Немішаєвому.
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"Гратися часу немає. Якщо оперативно не виправлять всі недоліки та не наздоженуть графік робіт, також ініціюватимемо розірвання договорів", - наголосив Кравченко.
Він також вказав, що терміни та якість будівництва – основні вимоги до всіх без винятку підрядників. Хто не виконує зобов'язань – мають чітко розуміти, що їх чекає розірвання договорів. Про це, як запевнив Кравченко, він завжди попереджає підрядників.
"Як начальник Київської обласної військової адміністрації спокійно спостерігати за безвідповідальністю деяких підрядників не збираюся", - додав Кравченко.
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