Зривають терміни будівництва: на Київщині ініціюють розірвання договорів з низкою підрядників

ukenru
11:37 • 19709 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 47837 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 80975 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 137015 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 180105 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 259692 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 165935 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141808 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128263 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 196615 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 126347 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 62286 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 95876 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 72409 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 58019 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 126347 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 259717 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 196625 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 226899 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 556917 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 5011 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 17740 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 22147 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 27340 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37615 перегляди
Актуальне
Зривають терміни будівництва: на Київщині ініціюють розірвання договорів з низкою підрядників

Зривають терміни будівництва: на Київщині ініціюють розірвання договорів з низкою підрядників

Київ • УНН

 • 12774 перегляди

Київська ОВА ініціює розірвання договорів з підрядниками, які зривають терміни будівництва укриттів та житла. Руслан Кравченко наголосив на важливості дотримання термінів та якості робіт, погрожуючи розірванням контрактів недобросовісним виконавцям.

Київська обласна військова адміністрація ініціює розірвання договорів з деякими підрядниками, які зривають терміни виконання робіт з будівництва низки об’єктів. Рішення ухвалили на засіданні робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі правоохоронців, підрядників, проєктантів та профільних департаментів. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, передає УНН.

Наразі йдеться про підрядника, який будує два нові укриття в місті Переяслав та селі Вовчки. Ще один підрядник – взявся за будівництво приватного будинку в Поліській громаді, однак роботи припинив на етапі фундаменту. На жодному з цих об'єктів наразі роботи належно не ведуться. Договори будемо розривати, оголошувати нові тендери. Також звертаємося до правоохоронців для повної перевірки діяльності цих підрядників. Йдеться про значні кошти і маємо спільно захищати інтереси держави

- написав Кравченко.

За словами Кравченка, у ОВА є чимало зауважень до роботи деяких підрядників, зокрема, які облаштовують укриття для лікарні в Іванкові та закладу освіти в Немішаєвому.

Київщина передала спецпризначенцям ЗСУ розвідувальний комплекс "Мара 2-П" - Кравченко04.09.24, 14:16 • 23744 перегляди

"Гратися часу немає. Якщо оперативно не виправлять всі недоліки та не наздоженуть графік робіт, також ініціюватимемо розірвання договорів", - наголосив Кравченко.

Він також вказав, що терміни та якість будівництва – основні вимоги до всіх без винятку підрядників. Хто не виконує зобов'язань – мають чітко розуміти, що їх чекає розірвання договорів. Про це, як запевнив Кравченко, він завжди попереджає підрядників.

"Як начальник Київської обласної військової адміністрації спокійно спостерігати за безвідповідальністю деяких підрядників не збираюся", - додав Кравченко.

Енергетика, безпека, відбудова: Кравченко розповів послу Іспанії про пріоритетні потреби Київщини05.09.24, 14:52 • 20184 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиївщина

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63