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Енергетика, безпека, відбудова: Кравченко розповів послу Іспанії про пріоритетні потреби Київщини

Енергетика, безпека, відбудова: Кравченко розповів послу Іспанії про пріоритетні потреби Київщини

Київ • УНН

 • 20184 перегляди

Руслан Кравченко обговорив з послом Іспанії пріоритетні потреби Київщини: енергостійкість, безпеку та відбудову. Іспанія надала Україні допомогу на 90 млн євро і продовжить підтримку для досягнення справедливого миру.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко обговорив з послом Іспанії в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу пріоритетні потреби області. Зокрема, йшлось про енергостійкість, підвищення безпеки та обороноздатності та відбудови Київщини. Про це Кравченко розповів у Facebook, передає УНН

Ця Європейська країна – одна з тих, які надають найбільшу підтримку нам у захисті від російського окупанта. Допомога вже сягнула 90 млн євро. І, як запевнив пан Посол, Іспанія підтримуватиме Україну і надалі, щоб наша держава досягла справедливого і чесного миру

– зазначив начальник КОВА.


Кравченко розповів послу про пріоритетні потреби Київщини. Зокрема, про ситуацію в енергетиці. 

За словами голови ОВА, область працює над альтернативними джерелами, встановленням когенераційних установок, сонячних електростанцій.

Також йшлось про підвищення безпеки та обороноздатності. 

Ворог не припиняє атаки на область – страждають мирні мешканці, житлова, соціальна та енергетична інфраструктура. Тому потребуємо посилення засобів ППО та оснащення наших мобільних вогневих груп

- наголосив Кравченко. 

Сторони обговорили і такі важливі питання як відбудова та облаштування укриттів.

Із понад 30 тисяч пошкоджених та зруйнованих росіянами об'єктів, на Київщині вже відновили понад 17 тис і робота триває. Пріоритет – житло та соціальна інфраструктура.

В школах та садочках, за словами Кравченка, облаштували 1285 укриттів. Наразі в роботі облаштування ще понад 100 укриттів.

Через постійну загрозу з боку агресора, все більше людей потребують фізичної та ментальної реабілітації. Тому працюємо над належним оснащенням в медзакладах області спеціальних центрів, де, як військові, так і цивільні зможуть отримувати належну допомогу

- додав голова ОВА. 

Також, як повідомляється, обговорили питання щодо залучення інвестицій в економіку Київщини, розвитку малого та середнього бізнесу, розмінування територій, підтримки біженців.

Кравченко подякував всьому народу Іспанії за послідовну позицію та підтримку України на шляху до Перемоги.

Програма "Державотворець": Кравченко запросив в ОВА понад 40 юнаків та дівчат, які хочуть стати службовцями29.08.24, 13:34 • 11735 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаКиївщина

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