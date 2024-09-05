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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Энергетика, безопасность, восстановление: Кравченко рассказал послу Испании о приоритетных потребностях Киевщины

Энергетика, безопасность, восстановление: Кравченко рассказал послу Испании о приоритетных потребностях Киевщины

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 11:52  •  6821 просмотра

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Руслан Кравченко обсудил с послом Испании приоритетные потребности Киевщины: энергоустойчивость, безопасность и восстановление. Испания предоставила Украине помощь на 90 млн евро и продолжит поддержку для достижения справедливого мира.

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко обсудил с послом Испании в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу приоритетные потребности области. В частности, речь шла об энергоустойчивости, повышении безопасности и обороноспособности и восстановлении Киевщины. Об этом Кравченко рассказал в Facebook, передает УНН

Эта Европейская страна - одна из тех, которые оказывают наибольшую поддержку нам в защите от российского оккупанта. Помощь уже достигла 90 млн евро. И, как заверил господин Посол, Испания будет поддерживать Украину и в дальнейшем, чтобы наше государство достигло справедливого и честного мира

- отметил начальник КОВА.

Кравченко рассказал послу о приоритетных потребностях Киевщины. В частности, о ситуации в энергетике. 

По словам главы ОВА, область работает над альтернативными источниками, установкой когенерационных установок, солнечных электростанций.

Также речь шла о повышении безопасности и обороноспособности. 

Враг не прекращает атаки на область - страдают мирные жители, жилая, социальная и энергетическая инфраструктура. Поэтому нуждаемся в усилении средств ПВО и оснащении наших мобильных огневых групп

- подчеркнул Кравченко. 

Стороны обсудили и такие важные вопросы как восстановление и обустройство укрытий.

Из более 30 тысяч поврежденных и разрушенных россиянами объектов, на Киевщине уже восстановили более 17 тыс и работа продолжается. Приоритет - жилье и социальная инфраструктура.

В школах и садиках, по словам Кравченко, обустроили 1285 укрытий. Сейчас в работе обустройство еще более 100 укрытий.

Из-за постоянной угрозы со стороны агрессора, все больше людей нуждаются в физической и ментальной реабилитации. Поэтому работаем над надлежащим оснащением в медучреждениях области специальных центров, где, как военные, так и гражданские смогут получать надлежащую помощь

- добавил председатель ОВА. 

Также, как сообщается, обсудили вопросы по привлечению инвестиций в экономику Киевщины, развития малого и среднего бизнеса, разминирования территорий, поддержки беженцев.

Кравченко поблагодарил весь народ Испании за последовательную позицию и поддержку Украины на пути к Победе.

Програма "Державотворець": Кравченко запросив в ОВА понад 40 юнаків та дівчат, які хочуть стати службовцями29 августа 2024, 10:34 • 11502 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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