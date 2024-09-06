Срывают сроки строительства: на Киевщине инициируют расторжение договоров с рядом подрядчиков

Киевская областная военная администрация инициирует расторжение договоров с некоторыми подрядчиками, которые срывают сроки выполнения работ по строительству ряда объектов. Решение приняли на заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" с участием правоохранителей, подрядчиков, проектантов и профильных департаментов. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Сейчас речь идет о подрядчике, который строит два новых укрытия в городе Переяслав и селе Вовчки. Еще один подрядчик - взялся за строительство частного дома в Полесской общине, однако работы прекратил на этапе фундамента. Ни на одном из этих объектов пока работы должным образом не ведутся. Договоры будем разрывать, объявлять новые тендеры. Также обращаемся к правоохранителям для полной проверки деятельности этих подрядчиков. Речь идет о значительных средствах и должны совместно защищать интересы государства - написал Кравченко.

По словам Кравченко, у ОВА есть немало замечаний к работе некоторых подрядчиков, в частности, которые обустраивают укрытия для больницы в Иванкове и учебного заведения в Немешаево.

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"Играть времени нет. Если оперативно не исправят все недостатки и не догонят график работ, также будем инициировать расторжение договоров", - подчеркнул Кравченко.

Он также указал, что сроки и качество строительства - основные требования ко всем без исключения подрядчикам. Кто не выполняет обязательств - должны четко понимать, что их ждет расторжение договоров. Об этом, как заверил Кравченко, он всегда предупреждает подрядчиков.

"Как начальник Киевской областной военной администрации спокойно наблюдать за безответственностью некоторых подрядчиков не собираюсь", - добавил Кравченко.

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