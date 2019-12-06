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Зранку у Миколаєві "мінували" всі школи

Зранку у Миколаєві "мінували" всі школи

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Зранку 6 грудня з’явилося повідомлення про мінування всіх шкіл міста Миколаєва, наразі навчальний процес вже відновлюється. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Миколаївській області.

На питання журналіста, чи дійсно зранку було повідомлення про мінування всіх шкіл міста, у відділі комунікацій відповіли:

"Так. Всі діти були евакуйовані, зараз вже навчальний процес відновлюється".

Нагадаємо, у Дніпрі проводили евакуацію 11 шкіл через повідомлення про їхнє мінування, яке виявилося неправдивим.

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