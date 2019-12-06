Зранку у Миколаєві "мінували" всі школи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Зранку 6 грудня з’явилося повідомлення про мінування всіх шкіл міста Миколаєва, наразі навчальний процес вже відновлюється. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Миколаївській області.
На питання журналіста, чи дійсно зранку було повідомлення про мінування всіх шкіл міста, у відділі комунікацій відповіли:
"Так. Всі діти були евакуйовані, зараз вже навчальний процес відновлюється".
Нагадаємо, у Дніпрі проводили евакуацію 11 шкіл через повідомлення про їхнє мінування, яке виявилося неправдивим.