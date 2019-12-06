Утром в Николаеве "минировали" все школы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Утром 6 декабря появилось сообщение о минировании всех школ города Николаева, сейчас учебный процесс уже восстанавливается. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Николаевской области.
На вопрос журналиста, действительно ли утром было сообщение о минировании всех школ города, в отделе коммуникаций ответили:
"Да. Все дети были эвакуированы, сейчас уже учебный процесс возобновляется".
Напомним, в Днепре проводили эвакуацию 11 школ из-за сообщения об их минировании, которое оказалось ложным.