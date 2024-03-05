Знищений "сергій котов" був найсучаснішим патрульним кораблем росії - ВМС України
Київ • УНН
Україна знищила найсучасніший російський патрульний корабель "сергій котов" у територіальних водах України поблизу Керченської протоки.
Затоплений сьогодні Україною російський патрульний корабель - "сергій котов" був найсучаснішим патрульним судном рф, повідомили у вівторок Військово-Морські Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" у співпраці з Військово-Морськими Силами Збройних Сил України та за підтримки міністерства цифрової трансформації України знищили найсучасніший російський патрульний корабель - "сергій котов"
Як зазначається, у момент ураження корабель перебував в територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Після удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель окупантів проекту 22160 зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
В ВМС нагадали, що Сили оборони України не вперше атакують цей корабель - у вересні минулого року під час атаки на кораблі російського флоту "сергій котов" вже отримував значні пошкодження.
У рф цей проєкт корабля є один з найсучасніших. Наразі спущено на воду чотири такі кораблі - "василь биков", "дмитро рогачев", "павло Державін" та "сергій котов". Поки що з них не зазнавав пошкоджень лише "дмитро рогачев".
Доповнення
У ніч на 5 березня Україна атакувала патрульний корабель чорноморського флоту рф "сергій котов". Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.