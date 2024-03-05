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Уничтоженный "сергей котов" был самым современным патрульным кораблем россии - ВМС Украины

Уничтоженный "сергей котов" был самым современным патрульным кораблем россии - ВМС Украины

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 08:27  •  75606 просмотра

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Украина уничтожила самый современный российский патрульный корабль "сергей котов" в территориальных водах Украины вблизи Керченского пролива.

 Затопленный сегодня Украиной российский патрульный корабль - "сергей котов"  был самым современным патрульным судном рф, сообщили во вторник Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН

Спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины и при поддержке министерства цифровой трансформации Украины уничтожили современный российский патрульный корабль - "сергей котов"

- говорится в сообщении ВМС.

Как отмечается, в момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины неподалеку Керченского пролива. После удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль оккупантов проекта 22160 получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

В ВМС напомнили, что Силы обороны Украины не впервые атакуют этот корабль - в сентябре прошлого года во время атаки на корабли российского флота "сергей котов" уже получал значительные повреждения.

В рф этот проект корабля является одним из самых современных. Сейчас спущено на воду четыре таких корабля - "василий сыков", "дмитрий рогачев", "павел державин" и "сергей котов". Пока из них не получал повреждений только "дмитрий рогачев".

Дополнение 

В ночь на 5 марта Украина атаковала патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов". Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Украина уничтожила самый современный российский патрульный корабль "сергей котов" в территориальных водах Украины вблизи Керченского пролива.

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