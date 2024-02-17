Знищення російського "цезаря кунікова": біля окупованої Балаклави помітили маслянисту пляму

До узбережжя окупованої Балаклави донесло маслянисту пляму, що утворилась від затонулого великого десантного корабля "цезар куніков", передає УНН із посиланням на "Кримський вітер".

"Масляна пляма від затонулого ВДК "цезар куніков" хвилями та течією донесла до узбережжя Балаклави. Очевидці повідомляють, що відчувається сильний запах палива", - йдеться у повідомленні.

російські "воєнкори" масово пишуть про відставку командувача Чорноморського флоту соколова: до чого тут "цезар куніков"

Доповнення

Україна знищила російський великий десантний корабель "цезар куніков" у Криму в ніч проти середи, 14 лютого.

Після того як ЗСУ спільно з ГУР Міноборони України потопили російський десантний корабель "цезар куніков" у Криму над морем літали ворожі вертольоти.