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Знищення російського "цезаря кунікова": біля окупованої Балаклави помітили маслянисту пляму

Знищення російського "цезаря кунікова": біля окупованої Балаклави помітили маслянисту пляму

Київ • УНН

 • 30121 перегляди

Нафтова пляма із затонулого російського десантного корабля "цезар куніков" досягла узбережжя окупованої Балаклави в Криму, спричинивши сильний запах пального, про який повідомляють очевидці.

До узбережжя окупованої Балаклави донесло маслянисту пляму, що утворилась від затонулого великого десантного корабля "цезар куніков", передає УНН із посиланням на "Кримський вітер".

"Масляна пляма від затонулого ВДК "цезар куніков" хвилями та течією донесла до узбережжя Балаклави. Очевидці повідомляють, що відчувається сильний запах палива", - йдеться у повідомленні.

російські "воєнкори" масово пишуть про відставку командувача Чорноморського флоту соколова: до чого тут "цезар куніков"15.02.24, 17:03 • 23209 переглядiв

Доповнення

Україна знищила російський великий десантний корабель "цезар куніков" у Криму в ніч проти середи, 14 лютого.

Після того як ЗСУ спільно з ГУР Міноборони України потопили російський десантний корабель "цезар куніков" у Криму над морем літали ворожі вертольоти.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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