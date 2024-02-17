Уничтожение российского "цезаря куникова": возле оккупированной Балаклавы заметили маслянистое пятно

До побережья оккупированной Балаклавы донесло маслянистое пятно, образовавшееся от затонувшего большого десантного корабля "цезарь куников", передает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

"Масляное пятно от затонувшего БДК "цезарь куников" волнами и течением донесло до побережья Балаклавы. Очевидцы сообщают, что ощущается сильный запах топлива", - говорится в сообщении.

российские "военкоры" массово пишут об отставке командующего Черноморским флотом соколова: при чем тут "цезарь куников"

Дополнение

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "цезарь куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.

После того как ВСУ совместно с ГУР Минобороны Украины потопили российский десантный корабль "цезарь куников" в Крыму над морем летали вражеские вертолеты.