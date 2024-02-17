Уничтожение российского "цезаря куникова": возле оккупированной Балаклавы заметили маслянистое пятно
Нефтяное пятно с затонувшего российского десантного корабля "цезарь куников" достигло побережья оккупированной Балаклавы в Крыму, вызвав сильный запах топлива, о котором сообщают очевидцы.
Зеленский в Мюнхене провел телефонный разговор с Байденом. Речь шла о ситуации на поле боя и поддержке США
Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на поле боя и отметил потребность Украины в дальнейшей поддержке для защиты демократии и свободы от российской агрессии.
Кулеба встретился с главой МИД Китая: говорили о необходимости установления справедливого мира в Украине
Министр иностранных дел Украины Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили двусторонние отношения, торговлю, восстановление мира в Украине и поддержку украинско-китайских контактов на всех уровнях.
Кировоградщина: в соцсетях показали видео, как бешеная лиса нападает на собаку
Случай нападения бешеной лисы на женщину и ее двух детей в Украине подчеркивает необходимость контролировать популяцию лисиц и повышать осведомленность о рисках бешенства.
Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ
В Кропивницком прогремел взрыв. Ранее в Воздушных силах сообщили, что на Кропивницкий движется вражеская ракета.
Президенты Украины и Чехии во время встречи в Мюнхене обсудят поставки снарядов в Украину - ОП
Президент Украины Зеленский встретится с президентом Чехии Павелом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить ранее анонсированные поставки Чехией артиллерийских снарядов Украине.
Армия рф атаковала Херсонщину: пострадали трое местных жителей
Трое местных жителей Белозерки Херсонской области получили ранения в результате российского обстрела. 55-летнюю женщину и 62-летнего мужчину госпитализировали, а 22-летнему парню оказали помощь на месте от взрывных травм и ранений.
Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству 155-мм снарядов в Украине: что известно
Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов в Украине для производства 155-мм артиллерийских снарядов и металлических снарядов в рамках совместного предприятия с украинским партнером.
Обсудили возможность строительства сети зерновых хабов: Зеленский в Мюнхене встретился с новым президентом Гватемалы
Президент Зеленский поблагодарил Президента Гватемалы Аревало за неизменную поддержку его страной Украины с начала российского вторжения, а также обсудил двусторонние отношения, оборонные потребности Украины и обеспечение экспорта зерна, несмотря на препятствия со стороны России.
Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения по безопасности с Данией и Нидерландами - ОП
Украина может в ближайшее время подписать двусторонние соглашения о безопасности с Данией и Нидерландами, сообщил пресс-секретарь президента Зеленского.