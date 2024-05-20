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Зміни в уряді: нардеп анонсував розгляд кадрових питань у ВР цього тижня

Зміни в уряді: нардеп анонсував розгляд кадрових питань у ВР цього тижня

Київ • УНН

 • 85414 перегляди

Верховна Рада може призначити В'ячеслава Негоду новим міністром регіонального розвитку цього тижня, в той час, як рішення щодо інших міністерств, таких як інфраструктури, будуть ухвалені після зустрічі Президента з депутатами.

У Верховній Раді на цьому пленарному тижні може бути ухвалена низка кадрових рішень. Зокрема, щодо міністра регіонального розвитку. Найбільш вірогідною кандидатурою наразі є Вʼячеслав Негода, який обіймає посаду керівника Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад України при Президентові. Щодо кадрових питань по іншим міністерствам, в першу чергу інфраструктури, стане зрозуміло після наради Президента з депутатами по порядку денному - о другій половині понеділка.  Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН

Деталі 

"На цьому тижні будуть кадрові питання", -  написав Железняк у Telegram. 

Железняк розповів, що очікували рішень на вихідних, але, як розуміє нардеп, їх остаточно ніхто не ухвалив.  

"Поки найбільш вірогідна історія з міністром регіонального розвитку (яке розділили звільнивши Кубракова). Не стверджую на 100%, але з різних джерел найбільш вірогідна кандидатура на зараз - Вʼячеслав Негода", - написав Железняк. 

Нардеп розповів, що Вʼячеслав Негода довго був заступником і зараз керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад України при Президентові України.

Також Железняк вказав, що по іншим міністерствам, в першу чергу інфраструктури - йдуть поки різні чутки, але, ймовірно, буде зрозуміло у другій половині дня (після наради Президента з депутатами по порядку денному). 

Нардеп нагадав, що для призначення міністром формально треба подання від Коаліції на премʼєра. Тобто ще має зібратися фракція "Слуга Народу". Як вказав нардеп, це формальність, але поки таку фракцію не призначали.

"P.S. Чув ще про додаткові звільнення- але ввечері подивимось точно вже", -  додав Железняк. 

Нагадаємо

Джерела УНН повідомляють, що "Слуги народу" на засіданні фракції вирішили розділити міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на два відомства.

Перестановки в уряді: Висоцького призначено в.о. міністра аграрної політики, Шкуракова - в.о міністра замість Кубракова14.05.24, 13:26 • 13765 переглядiв

Тетяна Краєвська

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