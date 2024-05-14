Перестановки в уряді: Висоцького призначено в.о. міністра аграрної політики, Шкуракова - в.о міністра замість Кубракова
Київ • УНН
На Тараса Висоцького тимчасово покладено виконання обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України, а на Василя Шкуракова - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
На першого заступника голови Мінагрополітики Тараса Висоцького тимчасово покладено виконання обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України, а на Василя Шкуракова - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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З його слів, уряд розглянув кадровий блок. І Кабінетом міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків:
- міністра аграрної політики та продовольства України на Тараса Висоцького;
- міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на Василя Шкуракова.
Чи можлива нова посада для Кубракова: що кажуть у парламенті09.05.24, 12:23 • 16503 перегляди