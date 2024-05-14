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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Перестановки в правительстве: Высоцкий назначен и.о. министра аграрной политики, Шкураков - и.о. министра вместо Кубракова

Перестановки в правительстве: Высоцкий назначен и.о. министра аграрной политики, Шкураков - и.о. министра вместо Кубракова

Киев  •  УНН

14 мая 2024, 10:26  •  2900 просмотра

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На Тараса Высоцкого временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины, а на Василия Шкуракова - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

На первого заместителя главы Минагрополитики Тараса Высоцкого временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины, а на Василия Шкуракова - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, правительство рассмотрело кадровый блок. И Кабинетом министров Украины временно возложено исполнение обязанностей:

  • министра аграрной политики и продовольствия Украины на Тараса Высоцкого; 
  • министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на Василия Шкуракова.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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