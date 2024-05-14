Перестановки в правительстве: Высоцкий назначен и.о. министра аграрной политики, Шкураков - и.о. министра вместо Кубракова

На первого заместителя главы Минагрополитики Тараса Высоцкого временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины, а на Василия Шкуракова - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

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По его словам, правительство рассмотрело кадровый блок. И Кабинетом министров Украины временно возложено исполнение обязанностей:

министра аграрной политики и продовольствия Украины на Тараса Высоцкого;

министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на Василия Шкуракова.

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